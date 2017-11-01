Уровень долларизации экономики Казахстана назвал глава Нацбанка

Нынешний уровень долларизации экономики в Казахстане составляет 48-49%. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
По его информации, сейчас в стране продолжается процесс дедолларизации банковской системы.
"После того значительного уровня долларизации, который наблюдался в январе прошлого года, почти 70 процентов, произошли изменения. Сейчас долларизация составляет примерно 48-49 процентов, что я считаю значительным прогрессом с точки зрения повышения доверия к национальной валюте", – проинформировал он.
Также Данияр Акишев отметил оживление кредитования экономики.
"По нашему анализу из 15 банков, которые представляют 90 процентов активов банковской системы, у 12 банков происходит значительный прирост выдачи новых кредитов, растут остатки по задолженности реального сектора экономики", – добавил спикер.
Также глава Нацбанка рассказал об инвестиционном доходе накопительного пенсионного фонда.
"Он составил за 9 месяцев 462 миллиарда тенге и доходность по тем инструментам, которые находятся сейчас в портфеле, составляет 7,8 процента, что выше уровня годовой инфляции, значит пенсионные накопления наших граждан не обесцениваются", – заключил Данияр Акишев.
