Уровень готовности Темиртау к морозам беспокоит Бозумбаева

Фото с сайта avtomatika-temirtau.kz
Теплоэлектроцентрали в северных и восточных регионах Казахстана готовы к морозам, опасения вызывает уровень готовности города Темиртау. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе заседания Правительства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы создали соответствующий штаб под руководством моего заместителя Бакытжана Джаксалиева, провели селекторное совещание с регионами. Регионы – это вся северная и восточная часть Казахстана, которая находится в зоне арктического циклона и где предполагаются температуры ниже 35 градусов. Все службы готовы, необходимый запас топлива есть. На сегодняшний день каких-либо серьезных аварий не зарегистрировано. Пока опасения вызывает только Темиртау. Хотя и в Темиртау хорошо подготовились в этом году", – сообщил Канат Бозумбаев.
Министр отметил, что на ТЭЦ ведутся ремонтные работы,.
"Два блока находятся в ремонте. Четырьмя блоками темиртауская ТЭЦ работала, и некий недогрев уже был. Сегодня еще один котел должен войти в работу, и, соответственно, на заданные параметры ТЭЦ должна выйти", – добавил министр энергетики РК.
В остальных городах, находящихся в зоне антициклона, по информации Каната Бозумбаева, недогрева быть не должно.