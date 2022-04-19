Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане

В нашей стране под уголовную ответственность пока попадают только организаторы финансовых пирамид. Депутаты Мажилиса Парламента подняли вопрос о введении уголовной ответственности и в отношении тех, кто рекламирует деятельность мошеннических организаций.

Несмотря на то, что истории, связанные с печальным концом «работы» финансовых пирамид не новы – десятки неблагонадежных организаций лопались будто мыльный пузырь, а тысячи обманутых вкладчиков оставались у «разбитого корыта» – люди продолжают доверять свои порой последние деньги мошенникам. Как можно было заметить, уровень отчаяния жертв финансовых пирамид в стране достиг максимума. Недавно казахстанцы стали свидетелями чудовищной ситуации, когда в столице женщина была готова свести счеты с жизнью по причине потери сбережений, имущества.

Расширение линейки правонарушителей, тем или иным образом причастных к финансовым пирамидам, раскололо наше общество на две части. Одни считают, что лидеры общественного мнения, блогеры, известные персоны не должны нести уголовную ответственность за распространение рекламы неблагонадежных финансовых организаций, так как изначально могут быть недостаточно осведомлены о мошеннических задачах заказчиков рекламы. Другие же считают, что зачастую именно известные медийные персоны, рекламируя финансовые пирамиды, оказывают наибольшее влияние на решение людей вступать в команду таких компаний.

Так, известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы имеет большую аудиторию подписчиков. Ее работа на телевидении воспитала в ней чувство ответственности за каждое слово, которое она произносит или же транслирует в интернет-пространстве. В одном из своих интервью она сказала, что настала необходимость в ужесточении закона.

– Все мы должны поспособствовать тому, чтобы поскорее приняли такой закон, потому что таких ситуаций становится все больше и больше. Чтобы это остановить, каждая из сторон должна понимать, что она будет отвечать по закону, – сказала тогда Ляйля Султанкызы.

Между тем алматинская радиоведущая, общественный деятель, блогер Диана Снегина считает, что «человек, который услышал рекламу, и неважно из чьих она уст прозвучала, должен самостоятельно принимать решение о том, начинать ему взаимодействовать с той или иной организацией или нет».

– Я считаю, что не должна отвечать за решение того или иного человека, который взял и вложил свои деньги в финансовую пирамиду. Он ответственен только за себя, максимум за свою семью и своих детей, – говорит Диана. – Его же под дулом пистолета никто не гонит, он же сам изъявляет желание «быстро разбогатеть»! Бесплатный сыр только в мышеловке – никто никому просто так дарить деньги не будет. Наша людская беспечность меня очень печалит. Я бы посоветовала депутатам привлекать к ответственности те органы, которые допускают рождение этих пирамид и дают им разрешение на осуществление деятельности.

Радиоведущая также высказала предположение, что тот или иной блогер, лидер общест­венного мнения может и не знать, что рекламирует финансовую пирамиду, его тоже могут обмануть. Говоря же о своем подходе к рекламе, Диана старается прежде, чем что-то прорекламировать, всегда опробовать тот или иной продукт на себе. Она уверена, что нужно чувствовать ответственность в первую очередь перед собой, перед своей совестью.

Журналист и блогер Алексей Алексеев рассказал, что тоже иногда получает рекламные предложения от неблагонадежных организаций и уверен, что определить аферистов несложно.

– Они обещают золотые горы. Гарантируют, что «все нормально». Доверить им или нет – уровень внутренней интуиции. От сомнительных предложений всегда отказываюсь. Но бывает, что недооцениваю общественное отношение к определенной компании. Это недостаток информированности, – рассуждает он. – Признаки финпирамиды всем известны, но мне кажется, что попасться на уговоры могут многие блогеры. Другое дело, насколько блогер обязан нести ответственность за то, что поверил рекламодателю. Он ведь мог искренне поверить. К примеру, когда телевидение размещало ролики МММ, оно несло ответственность? Или мы купили некачественный товар, увиденный в рекламе, – виновата рекламная площадка или изготовитель?

По мнению Алексея Алексеева, блогер должен нести ответственность лишь в случае, когда сознательно вводил в заблуждение, знал, что люди пострадают, но участвовал в этом.

– Но таких блогеров, на мой взгляд, единицы. Большинство порядочные люди. Особенно среди действительно популярных, действительно лидеров мнений, – заключил алматинский представитель медиасферы.

За комментарием мы обратились и к депутату Мажилиса Парламента Юрию Ли, который инициировал законопроект о введении уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид. Депутат рассказал, как планирует работать данный законопроект и на какой уже действующий закон следует обращать внимание каждому казахстанцу перед тем, как размещать рекламу.

– После ситуации с финансовыми пирамидами Mudarabah Capital, «Гарант Ломбард 24» я начал изучать эту тему и пришел к выводу, что огромное количество людей приходят в финансовые пирамиды по причине мощной рекламы со стороны узнаваемых лиц. Соответственно, мы адресовали депутатский запрос Генеральному прокурору, спросив о том, будут ли привлечены эти лица к ответственности, – рассказывает Юрий Ли. – Дело в том, что в Кодексе РК об админис­тративных правонарушениях есть статья 150 «Производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды». Она предусматривает штрафы физическим лицам в размере 150 МРП. Генеральная прокуратура ответила, что привлечь лица к ответственности, в частности, связанные с рекламой Mudarabah Capital, не представляется возможным, потому что прошел срок давности. И здесь лично для меня стало понятно, что у нас есть пробел – административное наказание предусмотрено, но привлечь по нему никого невозможно. В связи с этим в прошлом году мы включили в план законопроект.

Юрий Ли отмечает, что некоторые люди, собираясь рек­ламировать что-то, даже не удосуживаются прочитать Закон Республики Казахстан «О рекламе», хотя он регулирует взаимоотношения между юридическими и физическими лицами по поводу производства и размещения рекламы на территории страны.

– В нем четко определено, какие обязанности есть у рек­ламодателя и рекламораспространителя. К примеру, в пунк­те 4 статьи 6 закона о рекламе указывается, что «Если деятельность, осуществляемая рекламодателем, подлежит лицензированию, то при рек­ламе соответствующего товара (работ, услуг), а также при рек­ламе самого рекламодателя необходимо указывать номер лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию, кроме рекламы на радио». То есть в рекламе на инвестиционные и финансовые услуги, которые подлежат лицензированию, необходимо указывать реквизиты такой лицензии. Как минимум, рекламораспространитель должен об этом позаботиться, – говорит депутат.

Он также обратил внимание на то, что в статье 14 закона говорится об особенностях рек­ламы финансовых, страховых, инвестиционных услуг и ценных бумаг. В ней определены критерии запрета на рекламу финансовых продуктов, в том числе запрещается гарантировать получение дохода и размеры дивидендов по простым акциям, предоставлять любые гарантии или предложения о будущей эффективности (доходности) деятельности, в том числе путем объявления роста курсовой стоимости ценных бумаг, а также рекламировать виды предпринимательской дея­тельности, которая призывает физических лиц получить свою прибыль или выгоду за счет вовлечения других граждан в деятельность этого предприя­тия или покупку его товаров.

– По незнанию наши граждане могут рекламировать неблагонадежные услуги и товары, а потом сказать: «А я не знал, как мне все это распознать». Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, – продолжает Юрий Ли. – Да, данный закон не идеален, его мы тоже будем уточнять, потому что он устарел с точки зрения цифрового времени, откорректируем для более широкого понимания. Но на сегодняшний день его вполне достаточно для того, чтобы осуществлять ту или иную дея­тельность в его рамках.

По словам депутата, действие в рамках закона предполагает, что потенциальный рекламодатель все равно должен будет погрузиться в вопросы о деятельности той или иной организации, задать заказчику рекламы следующие вопросы: «Расскажите, на основании чего вы привлекаете деньги?», «Есть ли у вас гарантированная доходность?», «Есть ли у вас распределение денег вновь прибывших вкладчиков?». Рекламная деятельность предполагает высокий уровень ответственности, наличие определенных фильтров для того, чтобы рек­ламораспространитель через них проводил информацию и после этого дал рекламу.

Закон о рекламе не предусматривает уголовную ответственность, но он дает предпринимателям понимание того, что можно и что нельзя рекламировать, на что нужно обращать внимание при приеме заказа на рекламу. Рекламораспространитель, как минимум, должен запросить номер лицензии, поинтересоваться о том, какой государственный орган эту лицензию выдал.

Как отметил Юрий Ли, существует сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, куда можно зайти и проверить весь перечень лицензий.

– Речь не идет о том, что теперь посредством внедрения нового законопроекта всех подряд будут сажать в тюрьму. Нарушителю закона может грозить штраф, но важно то, что люди, дорожащие своей репутацией, должны, как я отмечал выше, сделать несколько шагов до того, как они получат деньги за рекламу, – подчеркивает Юрий Ли. – Ваша реклама должна быть ответственной перед той аудиторией, на которую вы вещаете. Уважайте своих подписчиков в социальных сетях. Не нужно думать о том, что должен отвечать за все только тот, кто предлагает рекламу. Ведь любой магазин, который продает ту или иную продукцию, отвечает за нее ровно настолько, насколько и сам производитель. Если вы не уверены в той или иной рекламе, просто не стоит ею заниматься.

Депутат сказал, что, к сожалению, встречаются случаи, когда рекламораспространители заведомо знают, что они будут давать рекламу неблагонадежного продукта, услуги в погоне за хорошим гонораром. В уголовном праве есть такое понятие, как «прямой умысел», и если вина рекламораспространителя будет доказана, то он понесет уголовную ответственность.

– Когда люди умышленно идут на распространение такой рекламы, то за это нужно спрашивать по всей строгости закона. У нас есть презумпция невиновности, вину любого лица нужно будет доказывать. Я предполагаю, что мы статью 150 из Кодекса РК об админис­тративных правонарушениях изымем и перенесем в Уголовный кодекс. А уже в УК произведем определенные транс­формации для того, чтобы там появился уголовный состав этого правонарушения. В данный момент мы работаем над концепцией законопроекта, и в самое ближайшее время наши граждане смогут ознакомиться с этим документом, – заключил депутат Мажилиса Парламента Юрий Ли.