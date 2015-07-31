Свежий выпуск
Уровень преступности снизился
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
По словам начальника городского ДВД Серика Кудебаева, криминальная ситуация в городе находится под контролем. За отчетный период наблюдается снижения вымогательств – на 9,5%; угона транспортных средств – на 9,3%; грабежей – на 6,3%; квартирных краж – на 4,4%. Среди 232 раскрытых преступлений 4 похищения людей, 9 вымогательств, 15 фактов незаконного хранения оружия, а также 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны и привлечены к уголовной ответственности 28 лиц, состоящих на учете в управлении по борьбе с организованной преступностью. В том числе 4 «авторитета» уголовно-преступной среды и 2 лидера преступного сообщества.
Аким Алматы Ахметжан Есимов подчеркнул, что меры, принятые по обеспечению стабильного экономического роста города, позволяют обеспечить увеличение финансирования полиции. Так, за последние три года ДВД выделено свыше 55 млрд тенге. В том числе 6,9 млрд тенге – на укрепление материально-технического оснащения.
– Благодаря финансовой поддержке и укреплению материально-технической оснащенности, органам внутренних дел созданы все условия для эффективного противодействия преступности и обеспечения правопорядка в городе. Вместе с этим нужно внедрять эффективные методы работы, применяя новейшие технологии и положительный международный опыт, – сказал Ахметжан Есимов.
Глава города отметил, что бюджет ДВД города утвержден в размере 20,1 млрд тенге, что на 2,7 млрд тенге больше, чем годом ранее. Из них 12,4 млрд тенге выделено из городского бюджета. В два предыдущих года было приобретено 258 автомашин, что позволило обновить автопарк ДВД на треть. Сегодня в бюджете Алма­ты предусмотрен 501 млн тенге на приобретение еще 97 авто.
А. Есимов дал конкретные поручения по оздоровлению криминогенной ситуации в городе. В частности, необходимо усилить работу миграционной полиции по принятию превентивных мер, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан, а также применять эффективные механизмы взыскания штрафов.

Популярное

Все
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Лицензии отзовут
Свежий выпуск
Противоположности солнцеликих божеств
Свежий выпуск
Крепкая семья – благополучие страны
Свежий выпуск
Металлолом как воздух нужен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]