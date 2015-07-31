Свежий выпуск Уровень преступности снизился Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

По словам начальника городского ДВД Серика Кудебаева, криминальная ситуация в городе находится под контролем. За отчетный период наблюдается снижения вымогательств – на 9,5%; угона транспортных средств – на 9,3%; грабежей – на 6,3%; квартирных краж – на 4,4%. Среди 232 раскрытых преступлений 4 похищения людей, 9 вымогательств, 15 фактов незаконного хранения оружия, а также 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны и привлечены к уголовной ответственности 28 лиц, состоящих на учете в управлении по борьбе с организованной преступностью. В том числе 4 «авторитета» уголовно-преступной среды и 2 лидера преступного сообщества.

Аким Алматы Ахметжан Есимов подчеркнул, что меры, принятые по обеспечению стабильного экономического роста города, позволяют обеспечить увеличение финансирования полиции. Так, за последние три года ДВД выделено свыше 55 млрд тенге. В том числе 6,9 млрд тенге – на укрепление материально-технического оснащения.

– Благодаря финансовой поддержке и укреплению материально-технической оснащенности, органам внутренних дел созданы все условия для эффективного противодействия преступности и обеспечения правопорядка в городе. Вместе с этим нужно внедрять эффективные методы работы, применяя новейшие технологии и положительный международный опыт, – сказал Ахметжан Есимов.

Глава города отметил, что бюджет ДВД города утвержден в размере 20,1 млрд тенге, что на 2,7 млрд тенге больше, чем годом ранее. Из них 12,4 млрд тенге выделено из городского бюджета. В два предыдущих года было приобретено 258 автомашин, что позволило обновить автопарк ДВД на треть. Сегодня в бюджете Алма­ты предусмотрен 501 млн тенге на приобретение еще 97 авто.

А. Есимов дал конкретные поручения по оздоровлению криминогенной ситуации в городе. В частности, необходимо усилить работу миграционной полиции по принятию превентивных мер, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан, а также применять эффективные механизмы взыскания штрафов.



