Уровень преступности в Казахстане оценили эксперты

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В рейтинге стран по индексу преступности на начало 2023 года Казахстан занял 48-е место из 142. Среди стран СНГ более высокий, чем в Казахстане, уровень преступности зафиксирован в Беларуси и Кыргызстане, передает Каzpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Индекс Казахстана в данном рейтинге составил 52,7.

Индекс оценивает общий уровень преступности в стране на основе опросов. Составители рейтинга считают уровень преступности менее 20 очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - умеренным, от 60 до 80 - высоким и, наконец, более 80 - очень высоким.

Среди стран СНГ более высокий, чем в Казахстане, уровень преступности зафиксирован в Беларуси и Кыргызстане, а безопаснее считаются Молдова, Украина, Россия и Узбекистан.

Открывают рейтинг «самых преступных» стран Венесуэла, Папуа - Новая Гвинея и Афганистан.

Самой безопасной страной считается Катар.