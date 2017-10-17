Уровень роста ВВП по итогам года озвучил глава МНЭ РК

Экономика
Жания Уранкаева
В январе-сентябре текущего года рост ВВП Казахстана составил 4,3%. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, экономическому росту способствуют макроэкономическая стабильность и инвестиционная активность, а также благоприятные условия на внешних рынках.

"Прежде всего, это продолжающийся спрос и улучшение конъюнктуры цен на основные позиции нашего экспорта. Основными драйверами роста стали промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь", – проинформировал Сулейменов.

Министр отметил, что объемы производства в горнодобывающей промышленности увеличились на 11,3% за счет двузначного роста в добыче угля и лигнита, нефти, природного газа, а также руды цветных металлов. Промышленность с начала года демонстрирует стабильный рост, составив в январе-сентябре 8,3%. Рост обрабатывающей промышленности составил 5,7%.

"Значительный рост наблюдается в отраслях, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего, это производство фармацевтической продукции, легкой промышленности, продуктов питания и напитков, а также нефтепродуктов. Стабильные темпы роста демонстрируют экспортоориентированные отрасли, например, производство в черной металлургии возросло на 7,8 процентов, производство цветных металлов – на 6,6 процентов", – добавил глава МНЭ РК.

В сельском хозяйстве рост сохраняется на уровне 1,9%, при этом строительство ускорилось с 0,1% в январе-августе до 3,5% за девять месяцев.

Также Сулейменов подчеркнул рост кредитования экономики на фоне деловой активности. 

"С начала года впервые в июле наметившийся рост кредитования экономики ускорился в августе. На 1 сентября кредиты возросли на 2,6 процента по сравнению с началом года в основном за счет роста долгосрочных кредитов на 4,5 процентов до 11 триллионов тенге. Объем краткосрочного кредитования снизился на 6,4 процента до 2,1 триллиона тенге", – продолжил он, добавив, что объем вновь выданных кредитов за январь-август по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 5,7 процентов – до 6,6 триллионов тенге.

Новые кредиты в основном направлялись в непроизводственные секторы экономики, такие как торговля, связь, транспорт и строительство. Вместе с тем в производственные секторы экономики – промышленность и сельское хозяйство – выдача новых кредитов снизилась на треть.

Внешнеторговый оборот страны составил $48,7 млрд, увеличившись на 26,4%.

Добавим, что на фоне стабильной макроэкономической ситуации валовый приток прямых иностранных инвестиций вырос на 8,6% – до $10,5 млрд за первое полугодие текущего года.

"На начало октября международные резервы страны составили 89,4 миллиарда долларов за счет роста международных валютных резервов на 10,2 процента. За январь-август 2017 года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении выросла на 3 процента, до 143 300 тенге", – уточнил министр национальной экономики РК.

При этом инфляция с начала года составила всего 4,2%, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1,4%. Уровень безработицы сохранился на уровне 4,9%.

"Итоги девяти месяцев демонстрируют позитивный тренд во всех сферах социально-экономического развития. С учетом этого мы ожидаем рост экономики на уровне не менее 3,4 процентов по итогам этого года", – заключил Тимур Сулейменов.

