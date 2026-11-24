Сегодня в стране работают 70 птицефабрик, из них 37 специализируются на производстве яиц с общей мощностью 4,5 млрд штук в год, еще 33 предприятия выпускают мясо птицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Минсельхоз РК

За последние пять лет Казахстан существенно укрепил позиции отечественного птицеводства. Уровень самообеспеченности мясом птицы вырос с 58% до 78%.

«Этого удалось достичь благодаря государственной поддержке, модернизации действующих предприятий и запуску новых производств. Следующий этап развития отрасли связан с реализацией крупных инвестиционных проектов, которые позволят значительно увеличить объемы выпуска продукции, сократить импортозависимость и расширить экспорт», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня в стране работают 70 птицефабрик, из них 37 специализируются на производстве яиц с общей мощностью 4,5 млрд штук в год, еще 33 предприятия выпускают мясо птицы. Их совокупная производственная мощность составляет 510 тыс. тонн продукции в год. По яичному направлению Казахстан уже полностью обеспечивает внутренний рынок за счет собственного производства.

Для дальнейшего наращивания объемов производства формируется новый инвестиционный портфель. В перспективе планируется создание дополнительных мощностей более чем на 200 тыс. тонн мяса птицы в год. В частности, проекты АО «Aitas» и АО «Алель Агро» обеспечат порядка 170 тыс. тонн новых производственных мощностей. Их реализация станет важным шагом к существенному увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.

Одновременно казахстанские производители укрепляют позиции на внешних рынках. В 2025 году экспортировано 32 тыс. тонн мяса птицы, за девять месяцев 2026 года – 14,2 тыс. тонн. География поставок охватывает страны ЕАЭС, Азербайджан, Монголию и Катар. Важным направлением становится китайский рынок: подписан протокол об экспорте мяса птицы в КНР, сейчас ведется работа по включению отечественных предприятий в реестр китайских экспортеров.