Уровень заболеваемости корью в Казахстане увеличился в 13 раз за I квартал
Талгат Исенов
В первом квартале 2015 года число заболевших корью в Казахстане увеличилось в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"Всего за 3 месяца текущего года зарегистрирован 1 121 случай заболеваемости корью, против 84 случаев в 2014 году. Наряду с осложнением эпидемиологической ситуации одной из основных причин роста заболеваемости является приостановление вакцинации", – отмечают в ведомстве.
За последние 3 года, по данным Минздрава, осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью отмечается во всем мире. Так, в Западной Европе зарегистрировано более 100 тыс., в странах СНГ (Россия, Грузия, Кыргызстан) – более 14 тыс. случаев заболеваемости корью.
Как сообщалось ранее, постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 15 января 2015 года было принято решение о проведении дополнительной иммунизации против кори лицам в возрасте от 15 до 19 лет.
В ходе иммунизации в пяти областях республики 396 подростков (в Атырауской – 26, Карагандинской – 32, Жамбылской – 2, Южно-Казахстанской – 12, Мангистауской – 324) обратились с жалобами на плохое самочувствие. После вакцинации 264 подростка были госпитализированы. В настоящее время все они выписаны из больницы.
Из-за случившегося санврачам пришлось приостановить иммунизацию до 4 мая 2015 года.
После проведенных экспертиз 8 апреля МЗСР сделало заявление, что применяемая вакцина от кори соответствует нормативам.
Минздрав напоминает, что вакцинация является единственным методом профилактики вакциноуправляемых инфекционных заболеваний, в том числе и кори.
Последняя кампания дополнительной иммунизации в Казахстане проводилась 10 лет назад, что привело к резкому снижению заболеваемости корью в республике в сотни раз – с 16 тыс. до 13 случаев.