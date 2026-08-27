Урожай со школьного огорода

По словам директора школы Елены Молешковой, под руководством классных руководителей каждое лето организуется летняя практика для детей. По графику ученики 5–10-х классов поливают растения, пропалывают грядки, наблюдают за ростом растений. Позже ребята участвуют в уборке урожая, собирают семена для будущих посадок, помогают консервировать овощи.

На школьном огороде выращивают картофель, морковь, свеклу, капусту, кабачки и огурцы. Весь собранный урожай отправляется в кладовую школьной столовой.

Особая гордость школы – два сорта винограда, которые ребята помогают выращивать в отдельной теплице. Все это, по мнению учителей, позволяет детям лучше понимать особенности сельского труда и совершенствовать свое умение работать в команде.