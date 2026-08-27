Урожай со школьного огорода

Образование
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В общеобразовательной школе села Арнасай Аршалынского района Акмолинской области учащиеся не только получают знания по предметам, но и осваивают практические навыки земледелия, ухаживая за грядками на огороде. Его история началась в 2009 году, и за это время он стал неотъемлемой час­тью школьного быта. Ученики вместе с педагогами выращивают различные овощные культуры, изучают особенности растений, проводят наблюдения и фиксируют результаты своего труда.

фото из архива школы

По словам директора школы Елены Молешковой, под руководством классных руководителей каждое лето организуется летняя практика для детей. По графику ученики 5–10-х классов поливают растения, пропалывают грядки, наблюдают за ростом растений. Позже ребята участвуют в уборке урожая, собирают семена для будущих посадок, помогают консервировать овощи.

На школьном огороде выращивают картофель, морковь, свеклу, капусту, кабачки и огурцы. Весь собранный урожай отправляется в кладовую школьной столовой.

Особая гордость школы – два сорта винограда, которые ребята помогают выращивать в отдельной теплице. Все это, по мнению учителей, позволяет детям лучше понимать особенности сельского труда и совершенствовать свое умение работать в команде.

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