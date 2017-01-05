​Урожай в клеточку

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Идею подсказал проект Генеральной прокуратуры «Занятость в колониях-2017». Согласно документу в наступившем году оплачиваемым трудом должно быть охвачено 70% осужденных. Помощь для решения задачи вызвался оказать восточноказахстанский филиал Национальной палаты предпринимателей. Вместе с сотрудниками прокуратуры и департамента уголовно-исполнительной системы общественники провели семинары в колониях. Акция прошла не для галочки. Как рассказали в палате, программу обу­чения разработали в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020», курс мог пройти любой осужденный – закон позволяет им вести бизнес. Таких желающих набралось 25 человек.

– В течение двух дней на территории учреж­дений бизнес-тренер разъяснял программы поддержки предпринимательства, – рассказали в департаменте уголовно-исполнительной системы Восточного Казахстана. – Прошли мастер-классы по бизнес-планированию, маркетингу, азам бухгалтерии. По итогам семинара осужденные получили сертификаты.

Ясно, что людям, лишенным свободы, необходимы помощники. По словам сотрудника обл­прокуратуры Восточного Казахстана Рустема Кабдуллина, все заботы по оформлению до­кументов, поиску поставщиков и рынков сбыта ложатся, как правило, на плечи родственников. На этот счет есть пошаговая инструкция.

– Колонии предоставляют в доверительное управление производственные площади, плата взимается только за услуги водоснабжения, канализации, за электроэнергию, – пояснили в надзорном органе. – Если осужденных нанимают на работу, им положена минимальная зарплата.

На сегодня свой бизнес в исправительных учреж­дениях Восточного Казахстана открыли двое осужденных – Алмас Айбеков и Ержан Елгонов. Оба отбывают наказание за особо тяжкие преступления в колонии строгого режима ОВ 156/2, расположенной в черте Усть-Каменогорска.

– Я заинтересовался возможностью открыть ИП, – рассказал Алмас Айбеков. – Мне дали подробные разъяснения, организовали встречу с родственниками. Раньше вместе с родителями я занимался тепличным хозяйством в Алматинской области, опыт есть. По­этому решил построить теплицу в учреждении. Родные согласились быть доверенными лицами на свободе, помогли зарегистрировать предприятие, заняться сбытом, дали денег на строительство.

Проект теплицы площадью в 240 кв. м обошелся в полтора миллио­на тенге. Заключенный вырастил первый урожай редиса и огурцов. Вся продукция нашла сбыт на рынках Усть-Каменогорска. Сейчас он и еще пятеро работников из числа осужденных имеют постоянную нишу по сбыту зелени и огурцов в городской рознице.

Другой заключенный, Ержан Елгонов, открыл в колонии мини-птицефабрику на тысячу кур-несушек. С бизнес-планом ему помогла супруга. Помимо длительного срока суд приговорил Ержана к возмещению ущерба в миллион тенге. В этом и должен помочь птичник.

– Не исключено, что предприятие Елгонова сможет участвовать в госзакупках и снабжать исправительные учреждения куриными яйцами, – отметили в областной прокуратуре. – Мы ставим вопрос, чтобы ИП, зарегистрированные осужденными, законодательно имели льготы при госзаказе.

В Восточном Казахстане расположено 12 исправительных учреждений с тюремным населением свыше 5,5 тыс. человек – это больше, чем в других регионах страны. Оплачиваемую работу на сегодня имеют почти 2,6 тыс. осужденных. В том числе 300 человек заняты на 30 предприятиях, открытых предпринимателями с воли. Это производства по выпуску макарон, газо­блоков, мебели, ремонту автомобилей, металло- и деревообработке… В целом, по информации областного департамента уголовно-исполнительной системы, занятость тюремного населения постоянно растет.

– С 2014 года в законодательстве предусмотрена возможность получать в доверительное управление производственные помещения в колониях без проведения тендера, – заключили в департаменте. – Бизнес-структуры могут разместить здесь свои производства без арендной платы. Расходы идут только за коммунальные услуги и на зарплату работникам, нанятым из числа осужденных. Это перспективное направление, труд, как известно, воспитывает, меняет человека к лучшему.

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