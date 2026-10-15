Урожай, вода и цена развития

На хлопковом поле в Караконырском сельском округе Отрарского района в этот день шла речь не только о достижениях. За показателями урожайности и планами строительства новых предприятий стояли вопросы, от которых зависит каждый сельскохозяйственный сезон: какой объем хлопка удастся собрать и по какой цене его примут?

Здесь, на территории ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс», состоялось мероприятие «Aq-Dala – 2026», посвященное Всемирному дню хлопка. Вместе с хлопкоробами, механизаторами и работниками перерабатывающих предприятий в нем участвовал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Отличившимся работникам отрас­ли были вручены государственные и региональные награды.

Однако главная тема встречи выходила далеко за рамки торжественной церемонии. Туркестанская область, оставаясь единственным регионом Казахстана, где выращивают хлопок, сегодня решает сразу несколько задач. Они касаются сохранения объемов производства в условиях дефицита воды, обеспечения приемлемой цены на сырье и увеличения доходов за счет глубокой переработки.

В нынешнем году хлопчатником в области занято 173,6 тыс. га. По прогнозам, планируется собрать 556 тыс. тонн хлопка-сырца при средней урожайнос­ти 32 центнера с гектара. Предыдущий сезон был рекордным за последние 20 лет: в 2025-м земледельцы получили около 466 тыс. тонн хлопка-сырца. Но высокие показатели не снимают вопроса о том, какой ценой достигается урожай.

Для юга Казахстана вода – один из главных ресурсов сельского хозяйства. Водосберегаю­щие технологии здесь уже применяются на 91 тыс. га хлопковых полей. На отдельных участках урожайность достигает 60–65 центнеров с гектара. При этом в хозяйствах, использующих традиционные методы, она, по приведенным региональными властями данным, составляет около 20–25 центнеров.

Такой разрыв показывает, насколько сильно результат зависит от технологий, организации полива и соблюдения агротехнических требований. Опыт ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс», где применяют капельное орошение и современные методы выращивания, рассматривается как один из примеров технологической модернизации отрасли.

Но перейти на новые методы одновременно всем хозяйствам невозможно: для этого нужны инвестиции, оборудование и знания. Поэтому, считает аким области, внедрение водосберегаю­щих технологий должно быть последовательным. В условиях дефицита поливной воды это уже не просто вопрос повышения урожайности, а непременное условие для дальнейшего развития хлопководства. Не менее важны закупочные цены, качество хлопка-сырца и своевременность расчетов за его поставки.

В этом году первоначальная закупочная цена хлопка-сырца согласована на уровне 230 тенге за килограмм. Как пояснил Нуралхан Кушеров, окончательная стоимость зависит от конъюнктуры мирового рынка, международных котировок и валютного курса. По приведенным им данным, в долларовом выражении цена вырос­ла по сравнению с прошлым годом: примерно с 480–482 до 510–511 долларов за тонну.

При этом первоначальная цена не обязательно останется неизменной: дальнейшие изменения зависят от рыночной ситуации. Для производителей это означает, что планировать доходы приходится с учетом не только урожайности и затрат, но и условий закупки.

Отдельная тема – качество сырья. Перерабатывающие предприятия предъявляют более строгие требования к чистоте, влажности и другим характеристикам хлопка. Эти показатели непосредственно влияют на его стоимость. Прежних подходов к выращиванию и сбору уже недостаточно: конкурентоспособность все больше зависит от соблюдения технологий на каждом этапе производства.

Во время встречи с хлопководами аким области также сообщил о работе мобильных групп, призванных оперативно рассматривать обращения фермеров. Если возникают разногласия по поводу показаний весов, лабораторных анализов, определения качества или расчетов, сельхозпроизводители могут обращаться в соответствующие госорганы.

Таким образом, задача нынешней уборочной – не только своевременно принять урожай, но и обеспечить прозрачное определение его качества и оплату в соответствии с установленными условиями.

В текущем году сельхозпроизводителям региона в рамках программы было выделено 16,8 млрд тенге льготного финансирования на весенние полевые работы. Дополнительная помощь предусматривалась для приобретения удобрений, семян и средств защиты растений.

По представленным данным, на субсидирование 68,9 тыс. тонн минеральных удобрений, внесенных под хлопчатник, было направлено 5,8 млрд тенге. На поддержку приобретения 786 тонн хлопковых семян выплачено 289 млн тенге. Еще 102,4 млн тенге выделено на пестициды.

Такие меры позволили частично снизить финансовую нагрузку на хозяйства. Но сама по себе господдержка не решает всех проблем: для устойчивого результата необходимо повышать производительность, бережнее расходовать воду и выращивать хлопок-сырец, отвечающий требованиям переработчиков.

Перед хлопководами постепенно формируется новая система ориентиров, в которой объем урожая должен сочетаться с его качеством и экономической эффективностью. Именно от этого зависит, насколько выгодным окажется сезон для конкретного хозяйства.

Еще одна стратегическая задача региона – увеличить долю дохода, остающуюся в местной экономике после сбора урожая. Для этого область развивает полный производственный цикл: от выращивания и переработки волокна до изготовления тканей и одежды.

Сегодня в регионе действуют 29 заводов, перерабатывающих хлопок, и 169 приемный пункт. Их совокупная годовая мощность позволяет принимать и перерабатывать более миллио­на тонн хлопка-сырца.

ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс» обрабатывает хлопок с посевной площади 52 тыс. га. Действуют два хлопкоперерабатывающих завода общей мощ­ностью 180 тыс. тонн, производства по выпуску лент для капельного орошения и ПВХ-труб, а также прядильная фабрика. Создано 1 200 рабочих мест.

В планах – запуск еще двух хлопкоперерабатывающих заводов и предприятия по выращиванию хлопковых семян. В специальной экономической зоне «Туран» предусмотрены проекты по выпуску нетканых материалов, окрашиванию тканей, выпуску джинсовой ткани и пошиву одежды.

К 2030 году в Туркестанской области планируется сформировать пять хлопковых кластеров общей стоимостью 212,6 млрд тенге. Ожидается, что они обеспечат ежегодный выпуск 229,5 тыс. тонн готовой продукции и создадут более 7 тыс. рабочих мест.

Для региона это возможность постепенно перейти от преимущественно сырьевой модели к промышленному производству с более высокой добавленной стои­мостью. Для сельчан – перс­пектива дополнительной занятости не только в полях, но и на перерабатывающих предприятиях.

На выставке в рамках «Aq-Dala – 2026» были представлены сельскохозяйственные технологии и продукция местных производителей.

У туркестанского хлопководства есть значительная производственная база и планы дальнейшего расширения. Но его будущее будет зависеть не только от новых заводов и рекордных сборов. Не менее важно, чтобы современные технологии становились доступнее хозяйствам, водные ресурсы использовались рационально, а фермеры могли рассчитывать на понятные условия приемки и сбыта урожая.

Именно на этом сопряжении интересов земледельца, предприятия-переработчика и экономики региона сегодня формируется цена развития одной из ключевых сельскохозяйственных отраслей юга Казахстана.