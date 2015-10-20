Урожайная статистика

490
Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
В текущем году аграриями области с учетом опыта прошлых лет было дополнительно приобретено 259 тракторов, 131 комбайн, 160 валковых жаток, 15 зерносушилок и другая сельскохозяйственная техника на сумму свыше 4,5 млрд тенге. Также для оказания помощи хозяйствам северных регионов был проведен перегон 200 комбайнов из южных районов, где уборочные работы были завершены раньше. Это позволило значительно ускорить темпы жатвы в целом.
Со стороны государственных органов своевременно был решен вопрос по обеспечению хозяйств льготным дизельным топливом. На проведение весенне-полевых и уборочных работ аграриям было выделено 6,5 млрд тенге кредитных средств.
Для сохранности урожая свое­временно были подготовлены элеваторы и зернохранилища сельхозформирований общей емкостью 7 млн тонн. В настоящее время сюда поступили 1 391 тыс. тонн зерна нового урожая, в том числе 1 208 тыс. тонн пшеницы. Под урожай будущего года засыпано 548 тыс. тонн семян, или 100% к потребности.
По остальным культурам уборочные работы также близятся к завершению. Масличные собраны с площади 161 тыс. га – это почти половина посевов. Намолочено 90 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 5,6 ц/;га.
Закончена уборка картофеля. С площади 3 312 га собрано более 57 тыс. тонн, средняя урожайность составила 173 ц/;га. Овощные культуры убраны с 529 га, это 87% их площадей. Собрано 14,6 тыс. тонн моркови, капусты, других культур.
В целом год в растениеводстве можно признать достаточно успешным. Он по многим показателям превзошел результаты предыдущих двух-трех лет, а главное – получены намечавшиеся объемы продукции, необходимые для внутреннего потребления и продажи.

