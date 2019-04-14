Уроженка Казахстана проиграла бой за звание абсолютной чемпионки мира по боксу

Спорт
Немецкая боксерша, уроженка Казахстана, Кристина Хаммер (24-0, 11 КО) и американка Кларесса Шилдс (8-0, 2 КО) провели поединок за звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), сообщает Sports.kz.
Шилдс ставила но кон титулы по версиям WBA, WBC и IBF, у Хаммер до боя был единственный пояс чемпионки мира WBO. Поединок был рассчитан на десять раундов и завершился в пользу Шилдс единогласным решением судей. Для американки, которая очень уверенно провела этот бой и не позволила Кристине навязать борьбу, эта победа стала девятой в карьере, ее соперница потерпела первое поражение в карьере.
Напомним, Кристина Хаммер является уроженкой Казахстана – она родилась в Карагандинской области (поселок Новодолинка), а в детстве с родителями эмигрировала в Германию – сейчас она проживает в Дортмунде.
Шилдс ставила но кон титулы по версиям WBA, WBC и IBF, у Хаммер до боя был единственный пояс чемпионки мира WBO. Поединок был рассчитан на десять раундов и завершился в пользу Шилдс единогласным решением судей. Для американки, которая очень уверенно провела этот бой и не позволила Кристине навязать борьбу, эта победа стала девятой в карьере, ее соперница потерпела первое поражение в карьере.
Напомним, Кристина Хаммер является уроженкой Казахстана – она родилась в Карагандинской области (поселок Новодолинка), а в детстве с родителями эмигрировала в Германию – сейчас она проживает в Дортмунде.