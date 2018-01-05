Уроженка ЮКО организовала и руководила ОПГ в Астане

Члены преступной группировки приговорены к лишению свободы за организацию и содержание притона для занятия проституцией, сообщает patrul.kz.
Отмечено, что днем 29 августа 2017 года сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 43-летняя уроженка Южно-Казахстанской области.
"При проверке транспортные полицейские установили, что задержанная создала и руководила преступной группой, участниками которой были двое женщин 1977 и 1984 г. р. и мужчина 1987 г. р. Как стало известно, злоумышленники организовали и содержали притон для занятия проституцией, а также занимались сводничеством в районе железнодорожного вокзала Астаны в период с 2010 года по август 2017 года", – говорится в сообщении пресс-службы ДВД на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 2 п. 1 УК РК "Организация и содержание притона для занятия проституцией в группе лиц по предварительному сговору".
"Сарыаркинским районным судом № 2 Астаны организатор преступной группы приговорена к 7 годам лишения свободы, а ее сообщники 1977, 1984 и 1987 г. р. приговорены к 6 годам лишения свободы", – уточнили в пресс-службе.
Отмечено, что днем 29 августа 2017 года сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 43-летняя уроженка Южно-Казахстанской области.
"При проверке транспортные полицейские установили, что задержанная создала и руководила преступной группой, участниками которой были двое женщин 1977 и 1984 г. р. и мужчина 1987 г. р. Как стало известно, злоумышленники организовали и содержали притон для занятия проституцией, а также занимались сводничеством в районе железнодорожного вокзала Астаны в период с 2010 года по август 2017 года", – говорится в сообщении пресс-службы ДВД на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 2 п. 1 УК РК "Организация и содержание притона для занятия проституцией в группе лиц по предварительному сговору".
"Сарыаркинским районным судом № 2 Астаны организатор преступной группы приговорена к 7 годам лишения свободы, а ее сообщники 1977, 1984 и 1987 г. р. приговорены к 6 годам лишения свободы", – уточнили в пресс-службе.