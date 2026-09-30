Урумчи: город больших данных и большого потока

Более 340 IT-компаний, роботизированные системы, многонациональный квартал и до 200 тыс. посетителей базара в день - каким сегодня выглядит Урумчи

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К технологическому Урумчи мы ехали по одной из объездных дорог. Туннелями сквозь зеленые холмы, городская застройка и горы за линией горизонта она неожиданно напомнила Восточную объездную Алматы.

Впереди еще издалека появились две стеклянные цилиндрические башни.

Так мы подъезжали к Синьцзянскому программному парку — одной из площадок цифровой экономики Урумчи.

Парк занимает 218 му, или около 14,5 га, общая площадь зданий составляет 410 тыс. кв. метров. Комплекс включает 20 зданий, где размещены предприятия, бизнес-инкубаторы, опытные площадки, учебная база и штаб-квартиры компаний.

К весне 2026 года здесь работали более 340 компаний. Из них 210 относятся к цифровой экономике, 56 имеют статус высокотехнологичных предприятий. Годовой объем выпуска парка приблизился к 10 млрд юаней.

Внутри экскурсоводы и переводчики эти цифры в демонстрационных залах будто превратили в конкретные технологии.

На стендах — роботы, которые могут говорить на различных языках, включая и казахский, интеллектуальные терминалы, медицинское оборудование, решения для обработки данных, продукты iFlytek. На одном из огромных экранов — комплексная платформа транспортных больших данных Синьцзяна: карта региона, транспортные потоки, диаграммы и оперативные показатели.

Отдельный сектор посвящен облачным вычислениям и искусственному интеллекту.

Среди сложного оборудования особенно выделялся небольшой электронный переводчик. Произносишь фразу — через несколько секунд она звучит на другом языке.

Впрочем, многие разработки уже давно вышли за пределы выставочного зала.

В 2025 году в парк пришли еще 133 предприятия, более половины из них связаны с цифровыми и интеллектуальными технологиями. Здесь, в частности, разработана роботизированная система анализа воды, способная автоматически брать пробы, одновременно проверять несколько показателей и круглосуточно работать без оператора. Такие системы начали испытывать на муниципальных водных объектах Урумчи.

Беспилотные комплексы используются для мониторинга природных ресурсов, объектов водного хозяйства и промышленных территорий.

В 2026 году программный парк вошел в национальный альянс баз экспорта цифровых услуг. На связанных с ним площадках работают четыре кластера трансграничной электронной торговли, где размещены 109 компаний и созданы семь зарубежных складов.

Из программного парка мы отправились в район Эрдаоцяо — в общину Гуюаньсян.

Здесь проживают представители 14 национальностей. Общину образуют 11 жилых микрорайонов и 1 840 семей, более 92% жителей относятся к национальным меньшинствам.

В общественном центре — библиотека, помещения для занятий, творческие мастерские, комнаты для пожилых людей.

На одной из стен собраны награды общины — за работу по укреплению межэтнического единства, волонтерство и поддержку старшего поколения.

Отдельный центр дневного пребывания для пожилых занимает более 300 кв. метров. В нем оборудованы шесть функциональных помещений, в том числе комнаты физиотерапии и парикмахерская.

Каждое 21-е число месяца здесь проводится день помощи одиноким пожилым людям. Сотрудники и волонтеры приходят домой, помогают по хозяйству, читают, общаются, оказывают бытовые услуги.

Работают кружки танцев, хора, каллиграфии, рисования и шахмат. Местный хор объединяет представителей шести национальностей.

Из Эрдаоцяо дорога вывела нас к Международному Большому базару Урумчи.

Здесь другой счет.

Синьцзян в последние годы переживает настоящий туристический бум, прежде всего за счет внутреннего туризма. По данным регионального управления культуры и туризма, в 2024 году автономный район принял свыше 300 млн туристических посещений. В 2025 году власти ставили цель довести этот показатель до 320 млн. Только за новогодние и весенние праздничные периоды поток исчислялся миллионами: например, за пять дней праздника Курбан-байрам в июне 2025 года Синьцзян посетили 11,2 млн человек, что на 7,55% больше, чем годом ранее. Туристы за эти дни потратили 11,25 млрд юаней.

На этом фоне уже не кажется неожиданной и нагрузка на главные туристические площадки Урумчи. В те же июньские праздники Международный Большой базар принимал почти 200 тыс. человек в сутки.

Туристический поток быстро меняет и саму торговлю. Еще несколько лет назад на территории базара работало около 20 фотосалонов, где туристов переодевают в национальные костюмы и устраивают фотосессии. К 2025 году их число превысило 100.Летом того же года открылась вторая очередь пешеходной зоны — культурно-торговый комплекс площадью более 45 тыс. кв. метров.

Здесь разместились около 20 мастерских нематериального культурного наследия. Ежедневно проводится до 40–50 небольших представлений и демонстраций традиционных искусств.

Сам район Эрдаоцяо продолжает расширяться как туристический и торговый кластер. Утвержденная градостроительная концепция охватывает около 211 га и объединяет территорию Большого базара, жилые кварталы и историческую городскую среду.