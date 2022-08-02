Ущерб на 18,5 млн тенге: талоны на ГСМ незаконно продавали в Костанайской области

Факт незаконной реализации талонов на горюче-смазочные материалы третьим лицам установил Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу АФМ.

Как рассказали в агентстве, начальник службы механизации ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, совершил их хищение и реализовал их различным лицам по заниженной цене на автозаправочных станциях, стоянках для большегрузных машин.

«Экс-руководитель с октября 2020 года по декабрь 2021 года совершил хищение талонов на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тысячи литров и дизтопливо в количестве почти 100 тысяч литров, чем причинил материальный ущерб на сумму 18,5 млн тенге», – детализировали в ведомстве.

Судом подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно, также ему установлен пробационный контроль на весь назначенный срок.