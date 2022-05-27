Ущерб на 54 млн тенге: рельсы украли в Карагандинской области

Транспортные полицейские четверых мужчин, совершивших кражу рельсов длинной в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, в апреле текущего года группа лиц, используя спецтехнику, украла 222 метра рельсов, предназначенных для укладки и последующей замены на перегоне станции «Жезказган-РЗД-1». При этом было повреждено 1 600 метров железнодорожного полотна. Сумма ущерба составила более 54 млн тенге.

21 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Линейного отдела полиции на станции «Караганда-Сортировочная» по подозрению в совершении указанного преступления задержали четверых жителей Карагандинской области.

Вещественные доказательства изъяты.

По словам Бекиева, по данному факту начато досудебное расследование по пункту 3) части 4 статьи 188 УК РК (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)».

«Иные сведения в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», – резюмировал генерал-майор полиции.