Ущерб на миллионы

На днях полицейские остановили два автомобиля на трассе Усть-Каменогорск – Самарское. В багажнике одного авто сотрудники нашли 11 мешков, набитых рипусом, общим весом 240 кг. В другом обнаружили мешки еще с 220 кг рыбы. Сопроводительных документов у водителей не было. Как подсчитали в Бухтарминской рыбной инспекции, общий ущерб превысил 2,8 млн тенге.

«Кроме того, сотрудники природо­охранной полиции Курчумского района застали за браконьерской добычей на Зайсане жителя села Аксуат, – рассказали в пресс-службе областного департамента полиции. – С места были изъяты лопата, сети, 35 килограммов судака и 69 кило леща».

Нарушитель закона признался, что рыбачил без разрешения, причиненный ущерб составил 378 тыс. тенге.

По данным фактам начато досудебное разбирательство, браконьерам грозит штраф в 3 000 МРП, или 10,35 млн тенге. Либо исправительные работы в том же размере.