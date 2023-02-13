Ущерб на миллионы

Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
Землетрясение произошло в Казахстане
Еще три медали в копилке сборной Казахстана во второй день чемпионата Азии по легкой атлетике
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За пытки во время январских беспорядков пятерым полицейским вынесли приговор
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Как в Туркестанской области удалось вернуть более 1 миллиона гектаров угодий государству
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У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
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Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
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Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
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