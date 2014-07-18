Ущерб на сумму более 38 млрд тенге возмещен государству за полгода - Генпрокуратура РК

Заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК 18 июля. Фото пресс-службы

Сегодня, 18 июля, под председательством Генерального прокурора Асхата Даулбаева с участием помощника Президента - секретаря Совета безопасности Кайрата Кожамжарова состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры. Были обсуждены итоги работы в I полугодии и определены приоритеты дальнейшей деятельности. Один из главных результатов законотворческой работы, проведенной Генеральной прокуратурой, - принятие новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

"На особом контроле находились вопросы защиты материальных интересов государства, возмещен ущерб на сумму более 38 млрд тенге", - отметили в пресс-службе.

С 2012 года государству возвращены неиспользуемые земельные участки общей стоимостью свыше 420 млрд тенге. "В Алматинской области по факту выкупа трех земельных участков для строительства проекта Gate City по завышенной стоимости прокурорами в суд внесены иски о взыскании незаконно выплаченных сумм. Ущерб от указанных сделок превышает 900 млн тенге", - приводит пример пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

В рамках работы по защите бизнеса прокуроры продолжают активно сотрудничать с представителями Национальной палаты предпринимателей. После объявления моратория в органах правовой статистики зарегистрирована всего 1 561 проверка малого и среднего бизнеса, в то время как за аналогичный период прошлого года было проведено свыше 51 тыс. проверок.

"Активная упреждающая работа проведена прокурорами в сфере государственных закупок. К примеру, прокуратурами Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей отменены 90 конкурсов и предотвращен ущерб экономическим интересам государства на сумму свыше 17 млрд тенге, - обнародовала цифры пресс-служба. - Судами удовлетворены 222 иска прокуроров об отмене государственной регистрации лжепредприятий, суммарный долг которых перед бюджетом составляет 27,4 млрд тенге. Возбуждено 14 уголовных дел по фактам совершения фиктивных сделок, имитирующих предпринимательскую деятельность".

Ранее редакция Kazpravda.kz сообщала о том, что в Генеральной прокуратуре констатировали снижение преступности в стране. Как отмечается, прокурорами освобождены 954 незаконно задержанных лица, прекращены необоснованные оперативно-розыскные мероприятия в отношении 586 лиц. Специальными прокурорами расследованы 292 наиболее сложных и резонансных уголовных дела, из которых 82 направлены в суд.

"По протестам прокуратуры приведены в соответствие с законом приговоры в отношении 801 лица. Удовлетворен 1 001 протест на судебные акты по гражданским и административным делам. После прокурорского вмешательства исполнены судебные решения о взыскании в доход государства 10,5 млрд тенге, в пользу граждан и юридических лиц – порядка 2,5 млрд тенге, в том числе заработной платы на 789 млн тенге", - констатируют в прокуратуре.

Кайрат Кожамжаров в своем выступлении особо подчеркнул, что деятельность прокуратуры - важный фактор укрепления законности и правопорядка, обеспечения конституционных прав граждан и стабильного развития страны. Был отмечен большой вклад надзорного органа в реформирование правовой сферы, наглядным подтверждением чему служит принятие 4 новых кодексов: Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-процессуального и об административных правонарушениях. Генеральная прокуратура также выступила разработчиком Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы и Концепции кадровой политики правоохранительных органов.

"Кайрат Кожамжаров выразил уверенность, что прокуратура станет локомотивом всех тех позитивных преобразований, которые начались в сфере правопорядка в русле реализации нового политического курса государства, провозглашенного Нурсултаном Назарбаевым в Стратегии "Казахстан-2050", - отметила пресс-служба.

Вместе с тем Генеральный прокурор указал своим подчиненным на серьезные недоработки и упущения в работе, поставил конкретные задачи по их устранению. Так, прокурорам областей поручено пересмотреть подходы к противодействию коррупции, обеспечить надлежащее рассмотрение обращений граждан и юридических лиц. Асхат Даулбаев поручил принять неотложные организационно-практические меры по дальнейшему повышению эффективности прокурорского надзора.

"Первостепенной задачей обозначена максимально эффективная адаптация к работе в условиях действия обновленного уголовного законодательства, надлежащее исполнение утвержденного Президентом государственного плана по переходу на новую модель уголовного судопроизводства", - уточнила пресс-служба.

Также была отмечена важность усиления надзора в сферах защиты трудовых прав, социальных гарантий уязвимых категорий граждан, имущественных прав детей-сирот, предпринимательства, противодействия организованной преступности и коррупции, экстремизму и терроризму, а также в сфере оперативно-розыскной деятельности, международного сотрудничества и исполнительного производства.