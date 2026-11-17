Алина Абыкаева, MLRO-офицер с лицензией Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и сертификатами ACAMS

За последние десять лет Казахстан добился значительного прогресса в плане противодействия теневой экономике, снизив показатель с 27,5% до 15,7%. В «серой зоне» продолжают оставаться оценочно 25 трлн тенге и правительство намерено выводить эти обороты в «белую зону» за счет повсеместной цифровизации отраслей.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Одновременно, мировой опыт показывает, что «побочным эффектом» цифровизации стало распространение транснациональных мошеннических групп, развивающихся в промышленных темпах.

Пандемия мошенничества

5 ноября 2026 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила очередной доклад под названием «Противостоя комплексным незаконным финансовым потокам, связанным со скам-компаундами» (профессионально организованный индустриальный центр мошенничества).

Документ подчеркивает, что в 2020 году, закрыв международные границы, пандемия COVID-19 выступила проводником для другого «вируса сложных видов мошенничества», использующего ускорение процессов цифровизации, искусственного интеллекта и работы платежных систем, в том числе криптоактивов.

Никто не утверждает, что цифровизация - это зло, однако подчеркивается новая закономерность - «индустриализированное мошенничество с нами надолго и мы как общество должны выработать к нему коллективный иммунитет».

Как отметили эксперты Freedom Holding, с мошенничеством уже столкнулся почти каждый второй казахстанец и тенденция продолжает расти.

Глобальный ущерб от мошенничества

Эксперты ФАТФ оценивают глобальную индустрию мошенничества в более чем 500 млрд долларов США ежегодных потерь мировой экономики.

Скромная цифра базируется на опросе Глобальной Ассоциации по борьбе с мошенничеством (GASA) за 2025 год, охватившей всего 46 тыс. взрослых граждан из 42 стран, среди которых отсутствуют Центральная Азия и Кавказ (Северная и Южная Америка - 5, Европа - 15, Африка - 4, Ближний Восток - 3, Южная и Восточная Азия - 13, Океания - 2).

Сама оценка насчитала лишь 442 млрд долларов США, а эксперты ФАТФ ее округлили и проецировали ежегодно.

Менее консервативное мнение Ассоциации сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством (ACFE) допускает показатель в 5,5 трлн долларов США или более 4% глобального ВВП.

Международная коалиция против теневых экономик (ICAIE), проанализировав данные МВФ, ВТО, ОЭСР, Интерпола, UNODC, E&Y и других организаций, грубо оценила ежегодные потери 12% мирового ВВП от различных видов преступной деятельности, в частности:

Вид преступной деятельности Ежегодный ущерб мировому ВВП (долл. США) Взяточничество (коррупция) 1 трлн Незаконный оборот наркотиков от 750 млрд до 1 трлн Контрафактная и пиратская продукция 500 млрд Отмывание денег 3-6 трлн Торговля людьми/принудительный труд 200 млрд Незаконная торговля сигаретами 40-50 млрд Экологические преступления (незаконная торговля дикими животными, вырубка лесов, торговля хлорфторуглеродами, сброс токсичных отходов) 91-258 млрд

Сравнивая доклад ФАТФ о мошенничестве и оценки других экспертных организаций, становится заметна корреляция между различными видами преступлений и разбег от 500 млрд до 5,5 трлн долларов США звучит не таким абсурдом, поскольку транснациональные группы часто оперируют во взаимодействии друг с другом.

В частности, опыт ФАТФ показывает, что коррупция, отмывание денег, принудительный труд и торговля людьми это составные части индустрии мошенничества.

На днях глава Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что с августа 2024 года Антифрод-центр предотвратил хищения на 130 млрд тенге (более 290 млн долларов США). Однако сколько ежегодно казахстанская экономика теряет на этом - не приводится и спроецировать тренд достаточно сложно.

Фактор ущерба от мошенничества может быть учтен только частично в ранее указанных 25 трлн тенге теневой экономики, он больше играет роль отдельного аспекта негативного воздействия на ВВП.

Скам-компаунды

В своем докладе ФАТФ отличает семь стадий цикла работы скам-компаундов, позволяющих преступникам легко обходить любые пограничные барьеры через сложные модели отмывания денег и использования профессиональных пособников.

Один такой профессиональный скам-компаунд может охватывать мошеннические схемы в более чем 100 юрисдикциях с мелкими колл-центрами и другими структурами на местах. Трудовую силу в такие центры принудительно свозят из более чем 80 стран мира.

Всем хорошо известен эпизод с IT-специалистом из Астаны Сакеном Кабибулы, который попал в трудовое рабство в Мьянме, где занимался мошенничеством с помощью ИИ-дипфейков на одном из скам-компаундов.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 2023 год, не менее 120 тысяч человек на территории Мьянмы и более 100 тысяч человек в Камбодже находились в условиях принуждения к участию в онлайн-мошенничестве.

В МИД РК недавно подтвердили, что с 2022 по 2026 годы дипломаты помогли вернуть из Юго-Восточной Азии на родину 66 казахстанцев (49 из Мьянмы), жертв незаконного удержания и трудовой эксплуатации.

То есть, когда казахстанцам поступает очередной звонок из службы безопасности Национального банка или полиции, а представившийся сотрудник имеет отчетливый иностранный говор, в этот момент с ними может разговаривать подготовленный мошенник из скам-компаунда в Мьянме или другой стране.

Одной из важных рекомендаций ФАТФ является призыв борьбы с «причиной болезни» - транснациональными структурами, в том числе скам-компаундами, которые чаще всего управляют малыми колл-центрами в отдельных странах.

Принцип 72 часов

Специалисты ФАТФ отмечают, что правоохранительные органы и финансовые институты часто не успевают ответить на факты мошенничества, поскольку средства с подставного счета могут быть переведены на аккаунты других дропперов в первые 2-5 минут после перевода жертвы. Иногда жертвы обнаруживают сам факт мошенничества только после 20 и более часов после пропажи средств со счета.

При этом, ФАТФ распознает «окошко» в первые 24 - 72 часа после обнаружения нарушений, когда согласованные действия банков и правоохранительных органов могут остановить вывод средств из мошеннической схемы и даже вернуть и возместить ущерб жертве.

Казахстан против мошенничества

Предпринимаемые действия Казахстаном ложатся в параллель предпринимаемых мер остальными странами в системе ФАТФ.

В стране скорректированы шесть кодексов, десять законов и десятки иных нормативно-правовых актов, в результате чего в мае 2026 года Евразийская группа ФАТФ повысила статус Казахстана до уровня «значительного соответствия» сразу по четырем ключевым рекомендациям организации.

Казахстанские правоохранители активно взаимодействуют со 109 странами и только в 2025 году ликвидировали семь call-центров за рубежом и еще шесть внутри Казахстана.

На днях МВД отчиталось, что за последние три года количество фактов интернет-мошенничества сократилось на 40% за счет деятельности Антифрод-центра при НБ, под зонтиком которого эффективно обмениваются информацией полиция, банки, операторы связи и IT-компании.

В начале ноября генеральный прокурор республики Берик Асылов презентовал депутатам Курултая семь новых систем мониторинга, анализа и прогнозирования преступлений. Ведомство отмечает переход от анализа уже совершенных правонарушений к заблаговременному выявлению потенциальных угроз.

Однако, несмотря на все усилия, эксперты ФАТФ подчеркивают, что панацеи в этой борьбе никто не изобрел.

Кроме того, ФАТФ использует сухую статистику из доклада GASA, при этом, опускает важный вывод экспертов - ущерб развивающимся странам наносится больше в соотношении к ВВП в отличие от развитых стран.

По классификации ООН, наименее развитыми странами считаются 44 государства в основном в Африке, а также в Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Мьянма одна из этих государств, но наиболее ближе к Казахстану расположен Афганистан.

Казахстану следует практично подходить к этой информации и понимать, что ситуация ровно как при езде на автодороге, один может эффективно бороться с мошенничеством внутри страны, но не может быть уверен в действиях более уязвимых участников движения.

Если страны Юго-Восточной Азии или Африки не смогут побороть эпидемию скам-компаундов, а наоборот сольются с их теневой экономикой, то остальному миру придется учитывать поправку на «ветер мошенничества», которое уже по своим масштабам может превосходить наркоторговлю и другие виды преступной деятельности.

Однако не стоит впадать в панику при чтении новостных лент, ныне похожих на борьбу «добра и зла». Это новые реалии и казахстанцам следует подходить к этим угрозам ответственно и заниматься самообразованием, чтобы не поддаваться искушению легкого заработка по совету мошенников из Мьянмы или Камбоджи.

АМЛ-сообществу же рекомендуется детально ознакомиться с результатами исследований ФАТФ и принять на вооружение новые тенденции, при которых осуществляется отмывание денег.