Ущерб в 6,6 млрд тенге: обнародованы новые подробности по делу Гульмиры Сатыбалды

Общество , Скандалы

Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по эпизодам с ущербом более чем в 6,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Это 2 факта незаконного завладения долями участия предприятий, сопряженного в том числе с похищением человека. Сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге, уточнили в ведомстве.

15 декабря этого года уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

«Г. Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жаңа Астана» и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.

На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен.

Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам», – рассказали в Антикоррупционной службе.

Расследование в отношении Г. Сатыбалды по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается, заключили в Антикоре.

Напомним, 17 марта 2022 года Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.

Также Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Отметим, что в сентябре текущего года Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам лишения свободы по фактам хищений средств АО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и деньги фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.

В отношении К. Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

 

 

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