​Ущербные новоселья

Представьте себе такую ситуа­цию: вы по ордеру въезжаете в квартиру нового дома и вдруг видите, что в ней кто-то жил и даже успел оставить после себя «память». «Такого не может быть!» – скажете вы, и будете не правы, так как в Павлодаре подобная практика, как говорится, имеет место.

Старт этому новшеству был дан прежними акиматами облас­ти и города несколько лет назад, когда начали сносить ветхие дома микрорайона «Алюминстрой», постройки еще середины прошлого века. Тогда и был придуман вариант временного расселения жильцов снесенных двухэтажек. Им предложили въехать в возведенные к этому времени дома для очередников, а затем, когда в «Алюминстрое» на месте разрушенных домов возведут новые корпуса, вернуться ­назад, но уже в отстроенные дома. Что и было сделано и делается.

Представители исполнительной власти эту практику объяс­няли в тот момент тем, что данная мера вынужденная: у города нет резервного фонда жилья, поэтому надо сносить ветхие дома, так как на их мес­те появятся многоквартирные корпуса, где хватит места и очередникам, и тем, кто попал под снос. В итоге, дескать, проблема будет решена.

Этого не случилось. Попытался я уяснить: зачем тех, кто попал под снос, вселяют в новые квартиры, они там обустраиваются, живут, а потом, когда в «Алюминстрое» возведут многоэтажку, вновь переселяют, но уже в нее? Разве нельзя тех жильцов оставить там, куда их уже поселили? Это же получается двойной ­переезд, хлопоты и траты. И не мною сказано: ремонт квартиры, так же как и переезд на новое мес­то, равносилен пожару.

В акимате города объяснили, что по закону и по договоренности с жильцами сносимых домов новое жилье им должны предоставить на том месте, где они прежде проживали. Я не нашел такую статью в жилищном законодательстве, но убежден, что человек, желающий улучшить свои условия проживания, будет рад любой просторной и благоустроенной квартире, даже если она находится от прежнего микрорайона за несколько кварталов. Тем более что Павлодар по площади – это не Токио и даже не Алматы.

Другой довод представителей исполнительной власти заключается в том, что они не могут оставить временных «подселенцев» в возведенных домах на постоянной основе потому, что это жилье возводилось по другим целевым программам. А это – конкретные очередники и свое финансирование.

…Что ж, здесь спору нет, и законность – превыше всего. Но тогда как расценивать затормаживание очередности той или иной категории граждан, то есть ущемление их прав ради блага тех, кто попал под снос? Это – одна сторона дела. Другая – в том, что законные очередники впоследствии вместо новой квартиры фактически въезжают во вторичное жилье. Так, к примеру, получилось, когда в конце декабря прошлого года в Павлодаре заселяли дом по улице Амангельды, 11/;2. Новоселье произошло после того, как съехали «алюминстроевцы», которые жили здесь временно. Так вот, потрясению ряда новоселов нет описания, так как те, кто здесь жил, оставили после себя неисправную сантехнику, разбитые стекла окон, далеко не свежие обои и покраску, другие дефекты. Однако обслуживающий КСК, ссылаясь на нехватку средств, не намерен обновлять ущербное жилье. Как быть в этой ситуации, похоже, не знают и в акимате города. По крайней мере, аким Павлодара Нуржан Ашимбетов в разговоре со мной согласился, что проблема есть. По его словам, исполнительная власть ищет варианты ее решения.

Сегодня в районе «Алюминстроя» ведут снос еще 13 ветхих домов. Жители уже расселены в 72 новые квартиры. На месте разломанных двух­этажек будут возведены три многоэтажки. Как рассказала в интервью пресс-сек­ретарь акима города Салтанат Акимбекова, в акимат стали часто обращаться жители оставшихся четырех домов. Они опасаются того, что их ветхое ­жилье не выдержит еще одну зиму.

– Чтобы снести эти двух­этажки, у нас должно быть оборотное жилье, где мы сможем расселить людей. В данный момент его нет, – заявила представитель горакимата. – Жителям предложены альтернативные варианты: приобретение ­жилья на вторичном рынке стоимос­тью до пяти миллионов тенге либо возмещение затрат на съем жилья до того момента, пока не закончится строительство тех домов, в которые они смогут переселиться.

В том же интервью было отмечено, что три многоэтажных дома в микрорайоне «Сарыарка» (бывший «Алюминстрой»), которые сейчас возводятся, предназначены для очередников и вкладчиков АО «Жилстройсбербанк». А в другие три, которые начнут строить после сноса 13 двухэтажек, заселят очередников и других переселенцев «Алюминстроя». То есть практика подселения продолжается.

Возможно, ситуация изменится, когда в Павлодаре на месте снесенных дачных участков на южной окраине города начнут с «чистого листа» возводить микрорайон «Достык».