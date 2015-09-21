Ушел Герой… Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

От Москвы до самого Берлина

Он был единственным из 385 казахстанцев – Героев Советского Союза, встретивших 70-ю годовщину Великой Победы. Человек нелегкой судьбы, Иван Васильевич родился в селе Богословка Бородулихинского района Семипалатинской области. Рос в простой крестьянской семье, рано потерял отца. Окончив семь классов сельской школы, пошел работать мотористом в колхоз. Когда грянула война, Ване Косенкову не было еще и 18 лет. В райвоенкомате бойкого парнишку сразу приметили, поняли, что из него выйдет толк, и направили в Семипалатинскую артиллерийскую школу младших командиров, где он прошел укороченную программу обучения.

Первое боевое крещение безусый юнец получил под Москвой в декабре 1941 года. Затем воевал в составе различных фронтов. Из 1 418 дней и ночей войны 1 300 выпали на долю Ивана Косенкова. Это было тяжелое время, когда решалась судьба страны: Иван Васильевич прошел через горнило битвы за Москву, сражения на Курской дуге, участвовал и в других масштабных оборонительных и наступательных операциях. Мужественно отражал танковые атаки фашистов, шел в контрнаступление, был трижды ранен и каждый раз после выписки из госпиталя спешил в родную часть – защищать Родину, бить оккупантов.

Пройдя с боями тысячи верст, солдат из Казахстана отличился в битве за Днепр в сентябре 1943 года. Тогда он в звании сержанта был наводчиком орудия 1118-го полка Краснознаменной Синельниковской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. События того судьбоносного для себя дня фронтовик помнил до конца жизни, ведь он был на волосок от гибели в жестоком бою.

Как рассказывал ветеран, командир дивизии генерал-майор Голоско поставил перед штурмовой группой задачу: переправиться через Днепр, захватить плацдарм и дать возможность форсировать реку стрелковым подразделениям полка. Переправа началась глубокой ночью. Сержант Косенков с боевыми товарищами спарили две лодки, погрузили на них пушку со снарядами и под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника переплыли на правый берег. Выкатив орудие, установили его и прямой наводкой открыли ураганный огонь по вражеским позициям. Плацдарм в районе села Войсковое Днепропетровской области был успешно захвачен и удержан до подхода основных сил полка.

Как только переправа завершилась, командиры приказали расширить плацдарм, но внезапно фашисты оказали ожесточенное сопротивление перешедшим в наступление советским войскам. Эта смертельная схватка длилась шесть дней и ночей. Штурмовая группа отразила несколько контратак противника: были подбиты три вражеских танка, машина со снарядами, бронетранспортер, уничтожены десятки вражеских солдат и офицеров. На седьмой день из орудийного расчета в живых остались только двое: казахстанец Ваня Косенков и волжанин Миша Голяков.

Вскоре Синельниковская дивизия передислоцировалась в район Запорожья, где также было «жарко»: бои шли каждый день с переменным успехом. Советские войска наступали, однако немцы яростно сражались за каждый населенный пункт. И вот 13 октября 1943 года разведывательная рота и приставленный к ней артиллерийский расчет первыми ворвались в 9-й пригородный поселок города Запорожья. И вновь отличился дуэт отважных и бесстрашных бойцов – Иван и Михаил круглые сутки без передышки обстреливали из 76-миллиметровой пушки огневые точки противника.

На следующее утро Запорожье было освобождено от захватчиков. За прояв­ленное бесстрашие и отвагу в боях Ивана Косенкова наградили орденом Отечест­венной войны II степени, Михаила Голякова – орденом Красной Звезды. А спустя несколько месяцев, в марте ­1944-го, друзей вызвали в штаб армии, где в торжественной обстановке зачитали выписки из Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении им звания Героя Советского Союза. Генерал-майор Голоско вручил артиллеристам ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» в период краткого затишья перед наступлением...

В апреле 1945 года на подступах к Берлину бесстрашный боец получил тяжелое ранение. Победу встретил в госпитале, а затем был комиссован домой по состоянию здоровья.



Пример мужества и отваги

Демобилизовавшись, Иван Васильевич переехал из родного села в Уштобе – райцентр Каратальского района Алма-Атинской области. Сначала работал трактористом, а затем занялся самой мирной и благородной профессией – высаживал лесонасаждения вдоль железных дорог. За трудовые заслуги мастеру лесокультур было присвоено звание «Почетный железнодорожник».

Много лет фронтовик вместе с женой и детьми жил в частном доме с печным отоплением. А когда местные власти предложили благоустроенную квартиру, Иван Васильевич отказался от нее в пользу многодетной матери. В то время, считал он, его семья не нуждалась в улучшении жилищных условий. Но потом И. Косенков похоронил супругу Антонину Васильевну, потерял сына, и районный совет ветеранов войны и труда настоял на переезде Героя в благоустроенное жилье.

В трехкомнатной квартире в центре Уштобе ветеран проживал вместе с дочерью Ольгой. До конца своих дней он не был обделен вниманием. Иван Васильевич был награжден орденом «Құрмет», носил звание почетного гражданина Каратальского района. Решением акимата именем Героя Советского Союза Ивана Косенкова названа одна из улиц районного центра. В феврале текущего года имя почетного члена партии «Нур Отан» было присвоено первичной партийной организации «Денсаулық» Каратальской районной больницы. В честь 70-летия Победы акимат Каратальского района выступил с инициативой установить в городе памятник земляку – Герою Советского Союза.

Как рассказывают друзья-соратники Ивана Косенкова, всей своей жизнью этот сильный духом человек подтверждал высокое звание Героя, занимая активную гражданскую позицию, участвуя в общественных мероприятиях, встречаясь со школьниками и студентами. Он до конца своих дней хранил веру в добро и безграничную любовь к людям, был большим оптимистом. И только смерть супруги и сына изрядно подкосили здоровье мужественного солдата. Да и осколки немецких снарядов напоминали о себе ноющей болью.

Прощание с Иваном Косенковым и траурный митинг состоялись в минувшее воскресенье в Уштобе. Проводить в последний путь Героя Советского Сою­за, выразить соболезнование родным и близким пришли сотни людей – аксакалы, представители местной общественности, молодежь…



