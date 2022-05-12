Пропавшего 10-летнего мальчика ищут в Алматы

В Алматы 10-летний мальчик ушел из дома и не вернулся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По сообщению управления полиции Турксибского района сейчас ведутся активные поиски Геннадия Рагутько. Мальчик накануне ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

"Cоздана специальная розыскная группа из числа сотрудников оперативного подразделения, ювенальной полиции и наружных служб. Кроме того, нам активно помогают в поиске волонтеры. В настоящее время проверяются места возможного пребывания Геннадия. Раньше он, не предупредив родных, также уходил, но приходил. Эти обстоятельства также учитываются. Но в любом случае поисковые мероприятия не прекращались ни на минуту. Мы надеемся на благоприятный исход дела, и скоро Геннадий будет со своими родными", – отметили в полиции.