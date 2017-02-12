Сегодня ночью скончался председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчин, передает Kazpravda.kz
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Как уточнили в пресс-службе ведомства, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Джанбурчин родился в июле 1960 года в поселке Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области.
В разные годы работал главным специалистом Государственного комитета по экономике (1991–1992), консультантом Высшего экономического совета при Президенте (1992-1993), заместителем руководителя Совета экономических консультантов при Президенте (1993–1994), национальным директором бюро Комиссии Европейских сообществ в Казахстане (1994–1995), председателем Комитета по экономике Алматы (1995–1997).
В 1997 году был назначен заместителем акима Алматы. На этом посту он проработал до сентября 2003 года, после чего занял должность заместителя министра обороны по экономике и финансам (09.2003–02.2007).
Два года являлся заместителем секретаря Совета безопасности. В 2009-м назначен заместителем секретаря Совбеза – заведующим секретариатом СБ.
В 2014 году возглавил Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Редакция Kazpravda.kz выражает соболезнования родным и близким Козы-Корпеша Джанбурчина.