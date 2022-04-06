На 70-м году жизни не стало ветерана радио и телевидения, известного диктора, легенды казахстанской журналистики Абдирали Болебая, передает Kazpravda.kz
Абдирали Болебай родился 25 декабря 1953 года в селе Ерназар Жамбылского района Жамбылской области.
Окончил Алматинское городское профессиональное техническое училище №46 (1971), консерваторию имени Курмангазы (1976).
Трудовой путь начал помощником режиссера на киностудии «Казахфильм».
В 1978 году стал диктором Казахского радио, а в 1985 году - диктором на Казахском телевидении.
В 1992-1996 годах возглавлял группу дикторов.
В 1996 году – ведущий программы «Жеті күн» и службы новостей агентства «Хабар».
В 2000 году стал диктором в столичном филиале национального телеканала «Қазақстан». В 2002 году – продюсер в Телерадиокомплексе Президента РК.
В 2004 году работал пресс-секретарем Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).
Абдирали Болебай до конца жизни трудился диктором на Казахском радио. Его голос хранится в «Золотом фонде» Казахского радио.
Абдирали Болебай был высоким профессионалом своего дела, в совершенстве владел дикторским искусством, знал все его грани и тонкости. Его воистину "золотой" голос навсегда останется в памяти слушателей.
Министерство информации и общественного развития РК выразило глубокие соболезнования родным и близким Абдирали Болебая, всю свою сознательную жизнь посвятившего развитию казахстанской журналистики.