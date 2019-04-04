В возрасте 88 лет умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия, сообщает Currenttime.tv со ссылкой на семью кинорежиссера.
В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.
Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, вырос в Москве. Учился на высших режиссерских курсах в мастерской Михаила Калатозова, работал на "Мосфильме".
Режиссер снял знаменитые фильмы советского кинематографа "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!" и другие. Снимался в эпизодах своих фильмов, был автором или соавтором сценариев многих картин.
Уже дебютная картина режиссера "Сережа", снятая тридцатилетним Данелией в 1960 году, получила первый приз на Международном смотре фильмов для детей и юношества в Каннах и гран-при кинофестиваля в Карловых Варах.
За фильм "Я шагаю по Москве" Данелия был удостоен специального упоминания жюри Каннского кинофестиваля, а за фильм "Осенний марафон" – приза международной ассоциации кинокритиков на фестивале в Венеции и главного приза фестиваля в Сан-Себастьяне.