Ушел из жизни "Мистер Рок-н-ролл"

Умер Чак Берри – гитарист, певец, композитор, один из главных изобретателей рок-н-ролла. Автору Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven и еще нескольких десятков рок-н-ролльных стандартов было 90 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru Берри был первым среди миллиона рок-н-ролльных гитаристов – он придумал основные гитарные ходы в этой музыке. Джон Леннон сказал о нем: "Если попытаться дать рок-н-роллу другое имя, это имя будет Чак Берри"."The Beatles, The Rollins Stones, вообще вся рок-музыка обязана своим появлением Чаку Берри. Это не громкие слова, это реальность. Без Берри не было бы современной музыки", – пишет lenta.ru.Берри выступал почти до самой смерти. Несколько раз приезжал в Россию – и всегда это было нечто из ряда вон: например, совместный концерт с Александром Розенбаумом. В другой раз Чак Берри, уже 80-летний старец, показал такую в высшей степени разнузданную и пофигистичную игру, какая не снилась большинству панк-рокеров. Это был не тот отполированный нафталиновый рок, который аккуратно воспроизводят во всевозможных кафе седовласые виртуозы. Это было нагло, свободно и весело. В общем, рок-н-ролл в его лице был жив. Более чем.Берри вырос из ритм-н-блюза. Его первым хитом стала Maybellene (1955), обработка традиционной мелодии Ida Red. Сингл разошелся огромным для тех времен тиражом – более миллиона копий. За ним последовали все главные хиты: Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music, Sweet Little Sixteen и, конечно же, Johnny B. Goode.В конце 1950-х годов движение за права чернокожих в США только начиналось, сегрегация по расовому признаку была обычным делом, особенно в южных штатах. А Берри жил в Сент-Луисе, штат Миссури. Многим там не нравилось появление лихой и самоуверенной "черной звезды", модника и начинающего миллионера, игрой на гитаре сбивающего белую молодежь с пути истинного. На рок-н-ролльщика быстро нашли управу: в декабре 1959 года Берри арестовали на полтора года, и он отправился за решетку, выпустив на прощание песню Come On.Выйдя из тюрьмы в 1963-м, Берри, не без удивления, увидел, что его имя несут на знаменах молодые англичане, участники так называемого "британского вторжения" в США: The Beatles, The Rolling Stones и другие. Он вернулся в студию, выпустил несколько новых хитов вроде Nadine, но история показала, что основной корпус своих сочинений он уже написал, и большую часть своего времени гитарист посвятил гастролям.О концертах Берри ходила особая слава. Тюрьма и нечестное отношение промоутеров подорвали его доверие к роду человеческому, и Берри начал жестко регламентировать свои выступления: деньги строго вперед, и концерт длится не дольше заранее оговоренного времени. Иной раз, взглянув на наручные часы, отец рок-н-ролла обрывал песню на полуслове, бесстрастно отключал свою гитару и бывал таков.Со временем он перестал заботиться о сопровождающем составе: Берри являлся в клуб один и за минуту рекрутировал находящихся там местных музыкантов. Те, естественно, почитали за честь подыграть своему кумиру. О том, что кто-то мог не сыграть сходу какой-нибудь песни Чака Берри, речи не шло."В своей долгой жизни Берри не мог пожаловаться на забвение. Просто потому что имя Чака Берри – ну это все равно что имя Пушкина. Как можно забыть Пушкина?" – отмечает портал.Неожиданную волну популярности в 1990-х принес фильм Тарантино "Криминальное чтиво". Песня Берри 1964 года You Never Can Tell стала одной из главных тем саундтрека – именно под нее танцуют свои странные танцы Винсент (Джон Траволта) и Миа Уоллес (Ума Турман) в ресторане "Джек Рэббит Слимс"."А еще Чак Берри раньше Никиты Михалкова начал ходить в капитанской фуражке. Она ему даже шла. Ему вообще все шло. Он мог позволить себе на концерте перепутать собственные песни. Какая разница, если именно он все это и придумал? Он был хулиганом, доказавшим, что у рок-н-ролла нет возраста", – говорится в статье.