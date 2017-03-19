Ушел из жизни "Мистер Рок-н-ролл"

В мире
1017
Умер Чак Берри – гитарист, певец, композитор, один из главных изобретателей рок-н-ролла. Автору Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven и еще нескольких десятков рок-н-ролльных стандартов было 90 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Берри был первым среди миллиона рок-н-ролльных гитаристов – он придумал основные гитарные ходы в этой музыке. Джон Леннон сказал о нем: "Если попытаться дать рок-н-роллу другое имя, это имя будет Чак Берри".

"The Beatles, The Rollins Stones, вообще вся рок-музыка обязана своим появлением Чаку Берри. Это не громкие слова, это реальность. Без Берри не было бы современной музыки", – пишет lenta.ru.

Берри выступал почти до самой смерти. Несколько раз приезжал в Россию – и всегда это было нечто из ряда вон: например, совместный концерт с Александром Розенбаумом. В другой раз Чак Берри, уже 80-летний старец, показал такую в высшей степени разнузданную и пофигистичную игру, какая не снилась большинству панк-рокеров. Это был не тот отполированный нафталиновый рок, который аккуратно воспроизводят во всевозможных кафе седовласые виртуозы. Это было нагло, свободно и весело. В общем, рок-н-ролл в его лице был жив. Более чем.

Берри вырос из ритм-н-блюза. Его первым хитом стала Maybellene (1955), обработка традиционной мелодии Ida Red. Сингл разошелся огромным для тех времен тиражом – более миллиона копий. За ним последовали все главные хиты: Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music, Sweet Little Sixteen и, конечно же, Johnny B. Goode.

В конце 1950-х годов движение за права чернокожих в США только начиналось, сегрегация по расовому признаку была обычным делом, особенно в южных штатах. А Берри жил в Сент-Луисе, штат Миссури. Многим там не нравилось появление лихой и самоуверенной "черной звезды", модника и начинающего миллионера, игрой на гитаре сбивающего белую молодежь с пути истинного. На рок-н-ролльщика быстро нашли управу: в декабре 1959 года Берри арестовали на полтора года, и он отправился за решетку, выпустив на прощание песню Come On.

Выйдя из тюрьмы в 1963-м, Берри, не без удивления, увидел, что его имя несут на знаменах молодые англичане, участники так называемого "британского вторжения" в США: The Beatles, The Rolling Stones и другие. Он вернулся в студию, выпустил несколько новых хитов вроде Nadine, но история показала, что основной корпус своих сочинений он уже написал, и большую часть своего времени гитарист посвятил гастролям.

О концертах Берри ходила особая слава. Тюрьма и нечестное отношение промоутеров подорвали его доверие к роду человеческому, и Берри начал жестко регламентировать свои выступления: деньги строго вперед, и концерт длится не дольше заранее оговоренного времени. Иной раз, взглянув на наручные часы, отец рок-н-ролла обрывал песню на полуслове, бесстрастно отключал свою гитару и бывал таков.

Со временем он перестал заботиться о сопровождающем составе: Берри являлся в клуб один и за минуту рекрутировал находящихся там местных музыкантов. Те, естественно, почитали за честь подыграть своему кумиру. О том, что кто-то мог не сыграть сходу какой-нибудь песни Чака Берри, речи не шло.

"В своей долгой жизни Берри не мог пожаловаться на забвение. Просто потому что имя Чака Берри – ну это все равно что имя Пушкина. Как можно забыть Пушкина?" – отмечает портал.

Неожиданную волну популярности в 1990-х принес фильм Тарантино "Криминальное чтиво". Песня Берри 1964 года You Never Can Tell стала одной из главных тем саундтрека – именно под нее танцуют свои странные танцы Винсент (Джон Траволта) и Миа Уоллес (Ума Турман) в ресторане "Джек Рэббит Слимс".

"А еще Чак Берри раньше Никиты Михалкова начал ходить в капитанской фуражке. Она ему даже шла. Ему вообще все шло. Он мог позволить себе на концерте перепутать собственные песни. Какая разница, если именно он все это и придумал? Он был хулиганом, доказавшим, что у рок-н-ролла нет возраста", – говорится в статье.

Популярное

Все
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Новогодняя канонада: оторванные пальцы, травмы головы и рук, химические ожоги лица...
В Семее вспоминают январские события
В первые дни нового года во многих регионах страны разбушевалась метель
Двадцать два кота и один ежик. В Восточном Казахстане спасатели вспомнили самые курьезные ситуации
Весь 2021 год скрытно шла подготовка к январским беспорядкам – генпрокурор
Об аппарате, самостоятельности и новых министрах
Утро туманное, хрустальная ночь
Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов
Январская трагедия: сколько погибших признаны нападавшими
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 января
Поступательная модернизация и реформы
Читать – не перечитать
В каких областях Казахстана остаются закрытыми трассы
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Годовалый малыш насмерть подавился морковью в ЗКО
18 детей усыновили супруги из Актюбинской области
Авто слетело со скользкой дороги в канал в ЗКО, погибли 2 человека (видео)
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Волевая победа
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Итоги года. Внешняя политика
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Закон Республики Казахстан
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Экономика , В мире
Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Спорт , В мире
Месси признан лучшим футболистом мира в 2022 году
В мире
Иностранцам в Канаде запретили покупать жилье
В мире
В США впервые казнили трансгендера

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]