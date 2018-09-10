Ушел из жизни первый казахстанский омбудсмен

Скончался первый казахстанский омбудсмен Болат Байкадамов. Информацию об этом разместила у себя на странице в Facebook
секретарь Национального превентивного механизма против пыток Сауле Мектепбаева, сообщает Kazpravda.kz
"RIP Болат Байкадамов. Ночью скоропостижно скончался Болат Кенжекешевич, первый казахстанский Омбудсман, мой первый шеф, учитель и просто прекрасный человек", - написала она.
Болат Байкадамов родился 3 февраля 1946 года в Талды-Курганской области, селе Когалы. Он был кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК от политической партии "Бирлик". С 2013 года был заместителем председателя партии "Бирлик". С 2009 по 2013 год являлся директором Института парламентаризма Народно-Демократической партии "Нур Отан". Байкадамов также работал в Администрации Президента РК, был заведующим секретариатом Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте, советником первого заместителя председателя НДП "Нур Отан" (2007-2009). Байкадамов был уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан с 2002 по 2007 год. До этого на протяжении двух с половиной лет был заместителем заведующего общественно-политическим отделом, отделом внутренней политики Администрации Президента.