Ушел из жизни певец Вячеслав Добрынин

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78-летний советский и российский певец и автор песен Вячеслав Добрынин скончался сегодня утром в одной из московских клиник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Предварительно, причиной стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения, передает Mash.

Менее недели назад народного артиста России экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. В больнице певцу провели обследование и выявили хроническую артериальную гипертонию.

Каналом отмечено, что всё это время врачи боролись за жизнь исполнителя, но спасти его не удалось: «обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, мозговое кровообращение нарушилось, диагностировали сбой в работе почек».

Информацию о смерти народного артиста подтвердила его жена.