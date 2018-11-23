Ушел из жизни ученый-археолог Карл Байпаков

Общество
Фото с сайта proskurin.ucoz.kz
На 79-м году жизни скончался выдающийся казахстанский ученый, археолог, доктор исторических наук Карл Байпаков. Новостью об этом поделился на своей странице в Facebook министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает Kazpravda.kz.

"Друзья, с огромным прискорбием сообщаю, что из жизни ушел выдающийся ученый, археолог, доктор исторических наук, академик АН РК, Заслуженный деятель науки и техники РК Карл Молдахметович Байпаков. Вся его жизнь - это яркий пример служения народу, своими трудами Карл Молдахметович несказанно обогатил наши познания в истории, археологии и культуре нашей Родины. Совсем недавно мы строили большие планы по исследованию археологических центров, но, к сожалению, им не суждено сбыться. Считаю важным продолжить дело Карла Молдахметовича. Это моя личная боль и горе. Потерял друга, единомышленника, соратника, удивительного человека. Невосполнимая утрата. Карл Молдахметович, нам будет очень Вас не хватать. Выражаю соболезнования всем родным и близким Карла Молдахметовича", - написал Арыстанбек Мухамедиулы.

Карл Молдахметович Байпаков родился 17 ноября 1940 года в Талгаре. В 1963 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра археологии).

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию (тема — "Средневековые города и поселения Семиречья (VII—XII вв.). В 1986 году защитил докторскую диссертацию (тема — "Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья VI — начала XII в. (динамика и основные этапы развития)").

Аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР (1963—1991).

С 1991 по 2010 год — директор Института археологии имени А. Х. Маргулана МОН РК. Почетный директор Института Археологии имени А. Х. Маргулана МОН РК. Научный консультант компании "Археологическая экспертиза". С 2011 года — председатель Общественного объединения "Казахстанское археологическое общество".

Являлся крупным специалистом в области средневековой археологии Казахстана и Центральной Азии. Его полномасштабные исследования таких памятников, как Отрар, городище Куйрыктобе, некрополь Костобе, буддийский храм на городище Койлык и многие другие расширили и обогатили источниковую базу древней истории Казахстана. Автор многочисленных монографий.

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