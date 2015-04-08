Ушел на фронт, прибавив год Свежий выпуск 729 Турарбек МЕДЕУБЕКОВ, прокурор управления прокуратуры, Южно-Казахстанская область

Асилбек Есенович Есенов – отец моей мамы – родился 23 февраля 1926 года в Туркестане в семье простого рабочего. Шестилетним ребенком он и его трехлетний брат Полат остались без отца. Ситуацию усугублял голод, ставший следствием голощекинской политики. Чтобы не умереть с голода, деду пришлось мальчишкой начать работать в поле, помогая маме.

Семья вскоре переехала в Мактааральский район в колхоз им. К. Маркса, где жили родственники. Там же дед пошел в школу, окончив ее в 1942 году, вступил в комсомол и стал проситься на фронт. В комитете комсомола деду приписали год. Это помогло уже в марте 1943 года отправиться в Ташкент на трехмесячные курсы, где выучился на наводчика противотанкового орудия. И тут же был отправлен на фронт, попав 17-летним юношей в артиллерийский полк на Центральном фронте под командованием маршала Рокоссовского.

5 июля 1943 года для осуществления операции «Цитадель» фашистская Германия начала крупнейшее наступление на Курском направлении. Артиллерийский полк, в котором служил мой дед, и остальные соединения из разных регионов в срочном порядке подтягивали на место сражения. Здесь ему довелось увидеть весь ужас войны. Дедушка часто рассказывал, как от выстрелов танков, орудий и бомб авиации все содрогалось вокруг, и казалось, вот-вот земля расколется на части.

Преодолевая страх, скорее, даже не думая о нем, солдаты сдерживали наступление, в буквальном смысле слова собственным телом перекрывая дорогу врагу.

В ходе боев сержант Есенов точным выстрелом в гусеницу из противотанкового орудия ЗИС-2 остановил вражеский танк. Подпустив на 300–400 метров вражескую технику, ему удалось подбить еще два танка точными ударами по корпусу. «Тигры» от попадания снарядов загорелись. Удары по наступающим немецким позициям не прекращались ни на минуту. От огня и дыма и всей этой неразберихи уже не было видно, кто и сколько уничтожил танков, самоходных орудий и живой силы противника. Стрельба шла со всех сторон, потому что нельзя было допустить фашистскую технику к окопам, позволить тем самым раздавить орудия. За проявленное мужество в битве под Курском дедушка был награжден медалью «За отвагу».

Дед участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Прибалтики и Польши. Не раз ходил в разведку в составе разведгруппы для получения необходимых данных о силах и средствах противника. Его грудь украсили новые медали и ордена.

В ноябре 1943 года в боях за освобождение Белоруссии он получил тяжелое ранение.

После лечения в военном госпитале в Казани весной 1944 года деда вновь направили на фронт. Он продолжил боевой путь, участвовал в операции «Багратион», освобождал Прибалтику и Польшу. Известие о Победе настигло его в польском Гданьске.

Дед рассказывал нам, как во время затишья часто вспоминал свой аул, мать и младшего брата – самых близких ему людей, которых сильно любил. Мысли о родине и родных придавали ему силы и решимости. А еще было большое желание выжить, чтобы вернуться домой, где его так ждут, где нужны его руки.

Домой он вернулся только спустя три года после окончания войны, летом 1948-го. Вскоре получил работу в спецкомендатуре Министерства внутренних дел в Жетысае. А еще через год дед женился на Пернеш Нуршабаевой. Вместе с бабушкой они воспитали и вырастили 10 детей – 5 сыновей и 5 дочерей, дав им всем хорошее образование.

После того как спецкомендатуру ликвидировали, дед стал земледельцем, как когда-то его отец. Он освоил тонкости выращивания хлопчатника.

В 1984 году после длительной болезни дедушки не стало. Ему на тот момент было только 59 лет. Казалось бы, жить да жить, но старые фронтовые раны дали о себе знать.

У нашего героического дедушки – 40 внуков и 6 правнуков. Я, как самый старший внук, бережно храню оставшиеся его военные фотографии, документы и награды и рассказываю всем нашим родственникам, особенно его правнукам, о фронтовой молодости деда. Он не очень охотно делился воспоминаниями о войне, даже переключал телевизор на другой канал, когда показывали фильмы о сражениях. Но время от времени он все же касался темы войны, повествуя о ее ужасах, словно стараясь уберечь нас, молодых, от опрометчивых шагов.