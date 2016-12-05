Ушел в отставку премьер-министр Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил об уходе в отставку, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
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По словам Ки, он оставил свой пост по семейным обстоятельствам. Политик добавил, что у него нет ближайших планов на будущее, но заявил журналистам, что он останется в парламенте.
"Это самое сложное решение, которое мне приходилось принимать, и я не знаю, что я буду делать дальше", – заявил Кей.
"Ожидается, что пост премьер-министра займет член новозеландского парламента Билл Инглиш. Решение об этом будет принято 12 декабря на закрытом совещании Национальной партии", – говорится в информации.
Кей находился на посту премьер-министра Новой Зеландии с 2008 года.