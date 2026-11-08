Ушла играть и потерялась: в Кызылорде нашли шестилетнюю девочку

Полицейские обследовали дворы и через громкоговоритель обращались к жителям за помощью. Ребенка нашли живым и невредимым и передали матери.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылорде полицейские нашли шестилетнюю девочку, которая пропала во время прогулки. Ребенка обнаружили живым и невредимым и передали матери, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию вечером. На поиски сразу отправились инспектор батальона патрульной полиции Заңғар Нұрадинов и инспектор ювенальной полиции Дамир Ахметулла.

Сотрудники полиции обследовали дворы и прилегающую территорию. Во время поисков они через громкоговоритель называли имя ребенка и просили местных жителей помочь установить его местонахождение.

«В вечернее время в полицию поступило сообщение о пропаже 6-летней девочки. Получив информацию, инспектор батальона патрульной полиции Заңғар Нұрадинов и инспектор ювенальной полиции Дамир Ахметулла незамедлительно приступили к поискам. Полицейские обследовали дворовую территорию и приняли оперативные меры для установления местонахождения ребенка. В ходе поисков сотрудники полиции через громкоговоритель называли имя девочки и обращались к жителям за помощью», — сообщили в полиции.

Как выяснилось, во время игры девочка отошла далеко от дома и не смогла самостоятельно вернуться.

В результате поисков ребенка удалось найти. Девочка не пострадала, ее благополучно передали матери.

Женщина поблагодарила полицейских за оперативность и помощь в поисках дочери.

В полиции напомнили родителям о необходимости следить за местонахождением детей и не оставлять их без присмотра.