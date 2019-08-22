Ушла из-за отчима: пропавшую девочку нашли полицейские в Алматы

фото пресс-службы ДП Алматы
В Алматы сотрудники отдела ювенальной полиции Алмалинского района нашли 13-летнюю девочку, которая пропала на выходных в Алматинской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП города.
"Юная жительница Алматинской области была найдена на популярной прогулочной улице Арбат в городе Алматы. Со слов девочки, она ушла из дома по своей воле, не хочет проживать с матерью", – сказала начальник ОЮП УМПС департамента полиции города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Как оказалось, раньше девочка тоже уходила из дома, но через какое-то время возвращалась. Инспекторы ювенальной полиции связались с мамой пропавшей.
"Мать пояснила инспекторам, что проживает со своей несовершеннолетней дочерью и вторым мужем. Однако дочке не нравится приказной тон, которым он разговаривает, то есть условия проживания с отчимом девочка не готова терпеть. Возможно, это послужило причиной ухода юной жительницы. Девочка передана матери, проведена профилактическая беседа", – сообщила Алипбаева.