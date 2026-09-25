Ушла из жизни актриса Марина Влади

Артистка сыграла более чем в 100 картинах. Для широкой публики ее имя неразрывно связано с Владимиром Высоцким

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В возрасте 88 лет умерла французская актриса Марина Влади, вдова Владимира Высоцкого. О смерти актрисы сообщили агентству AFP ее родные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Марина Влади (Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) родилась под Парижем в семье эмигрантов из России. Впервые она снялась в кино — в итальянском фильме — еще в возрасте 11 лет.

Как актриса она работала, в частности, со знаменитыми режиссерами Жан-Люком Годаром, Орсоном Уэллсом, Бертраном Тавернье, снималась вместе с актером Марчелло Мастроянни. Она сыграла роли в фильмах «Колдунья», «Принцесса Клевская», «Веские доказательства», «Полуночные колокола» и других.

В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме режиссера Марко Феррери «Пчелиная матка» (также известен как «Супружеская постель»).

В 1965 года Влади была членом жюри Московского международного кинофестиваля.

В 1970 году она вышла замуж за знаменитого советского актера, поэта и певца Владимира Высоцкого — он стал третьим мужем актрисы. Влади была супругой Высоцкого до его смерти в 1980 году. Позже она написала книгу «Владимир, или Прерванный полет».