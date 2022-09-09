Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец, передает Kazpravda.kz.

«Королева скончалась в замке Балморал (Шотландия) во второй половине дня», — говорится в сообщении дворца.

Смерть Елизаветы Второй завершила самую длинную эпоху в истории Британии: большинство современных британцев не знали других монархов. Королева правила дольше всех монархов и стала первым монархом, дожившим до 90 лет.

Она менее чем на полтора года пережила супруга — принца Филиппа, он скончался 9 апреля 2021 года.

Первым официальным лицом, которого известили о смерти королевы, стала премьер-министр. По защищенной линии связи ей позвонил личный секретарь Елизаветы и произнес фразу «Лондонский мост рухнул», которая является кодом для начала специального плана по проведению прощания и похорон королевы, получившим название «Операция London Bridge». Он был разработан в 1960 году и обновлялся каждый год. Согласно опубликованным изданием Politico выдержкам из документа, план рассчитан на 10 дней.

Как отмечают во дворце, здоровье 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II в начале сентября заметно ухудшилось: по совету врачей она отменила встречу Тайного совета, назначенную на вечер 7 сентября, а в середине дня 8 сентября Букингемский дворец сообщил о том, что ее поместили под врачебный надзор из-за состояния, вызывающего серьезное беспокойство. Сразу после этого в замок Балморал в Шотландии, где королева проводит лето, приехали ее дети и близкие родственники. В течение дня новостей о состоянии Елизаветы II не поступало, журналисты королевского пула отмечали, что в нынешней ситуации «остается только ждать». Сообщение о смерти монарха Букингемский дворец распространил около 23:30 по времени Нур-Султана.

Последним известным официальным мероприятием королевы была аудиенция для нового премьер-министра Лиз Трасс 6 сентября. Уже тогда Елизавета II испытывала проблемы со здоровьем и из-за этого провела аудиенцию с Трасс и аудиенцию с уходящим премьером Борисом Джонсоном в замке Балморал, а не в Букингемском дворце, как обычно.

В Британии начался траур, на зданиях госструктур и резиденциях королевской семьи приспущены флаги. Парламент страны, правительство, а также законодательные органы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии приостановили работу. На несколько дней вводится запрет на публикацию информации и новостей на сайтах госструктур, даже если эти сообщения будут носить срочный характер. В теле- и радиоэфире будут транслироваться только программы о жизни королевы, медиапространство фактически замрет на все дни прощания с монархом.