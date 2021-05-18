Ушла из жизни мать министра Аиды Балаевой

В возрасте 69 лет скончалась заслуженный учитель Казахстана Жиланкозова Раиса Рахимжановна – мать министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой, передает Kazpravda.kz.
Коллектив Министерства информации и общественного развития РК и редакция Kazpravda.kz выражают глубокие соболезнования родным и близким министра Балаевой Аиды Галымовны в связи с безвременной кончиной Раисы Рахимжановны Жиланкозовой.
Коллектив Министерства информации и общественного развития РК и редакция Kazpravda.kz выражают глубокие соболезнования родным и близким министра Балаевой Аиды Галымовны в связи с безвременной кончиной Раисы Рахимжановны Жиланкозовой.