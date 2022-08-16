Фото: kino-teatr.ru
Культура
Ушла из жизни заслуженная артистка Казахстана Тамара Косубаева

Любимая многими поколениями зрителей, заслуженная артистка Республики Казахстан Тамара Косубаева скончалась на 95 году жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook Государственного центра поддержки национального кино.

Как отметили в Госцентре поддержки нацкино, Тамара Окиметовна прожила яркую творческую жизнь.

В 1947 году юная Тамара становится выпускницей киноактерской школы под руководством народного артиста СССР Григория Рошаля. После была работа в ТЮЗе, который возглавляла легендарная Наталья Ильинична Сац. Потом опять учеба, но уже в Ташкентском театральном институте. Далее Казахский академический театр драмы и Карагандинский областной театр драмы. Ну и, конечно, любимый кинематограф – актриса много снималась не только в Казахстане, но и в Кыргызстане, Узбекистане, России…

«Ее называли «настоящей казахской красавицей», ведь она смогла блестяще воплотить на сцене образ Баян Сулу. Затем актрису отождествляли с жертвенной и мудрой Аспет – мамой главного героя фильма Абдуллы Карсакбаева «Путешествие в детство». Позже, играя уже возрастные роли, Тамара Окиметовна стала для своих зрителей «народной бабушкой» – доброй, мягкой, любящей», – вспоминают в госцентре.

«Кино – это моя жизнь, а актерство – это скорее не профессия, а болезнь, от которой нет лекарства. В нее втягиваешься. Я и сейчас очень скучаю по сцене, по ролям, по гастролям, которые в наше время были полны романтизма, приключений и всегда отличного настроения», – говорила актриса.

Государственный центр поддержки национального кино и Союз кинематографистов Казахстана выражают глубокие соболезнования председателю правления НАО «ГЦПНК» Есетжану Косубаеву, всем родным и близким Тамары Косубаевой.

 

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