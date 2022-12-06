Ушла в школу и пропала: 9-летнюю девочку разыскивает полиция Алматы

На поиски школьницы ориентированы все полицейские наряды, привлечены военнослужащие Нацгвардии.

Фото: polisia.kz

Полиция разыскивает 9-летнюю Айшу Тимур, которая сегодня в 07:40 утра, вышла из дома по проспекту Сейфуллина в школу в Турксибском районе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На поиски школьницы ориентированы все полицейские наряды, привлечены военнослужащие Национальной гвардии, волонтеры и просто небезразличные люди.

Девочка худощавого телосложения, волосы темные. Одета в розовую куртку, школьную юбку, черные сапоги и синюю шапку. На спине рюкзак красного цвета.

Полиция Алматы призывает всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, либо другая информация о девочке, незамедлительно сообщить по телефонам: 298-54-02; 8-702-730-07-08 или 102.