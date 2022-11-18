Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы

Из Алматинского областного детского дома №1 ушли и не вернулись двое мальчиков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: ДП СКО

Волонтеры Алматы "Lider.kz" сообщили, что 17 ноября утром из Алматинского областного детского дома №1 в Бостандыкском районе ушли двое мальчиков Денис Щербинин и Андрей Осокин. В полиции Алматы данный факт потвердили.

"В настоящий момент созданы специальные розыскные группы по установлению местонахождения детей и обстоятельств их ухода. Будем надеяться на благоприятный исход дела, что детки будут найдены", – отметили в пресс-службе Департамента полиции города.