Свежий выпуск
Ушли налево?
Татьяна Евсеева

Как выяснилось, шприц-ручки для инсулина «Лантус Солостар» с маркировкой на казахском языке, а значит предназначенные для Казахстана, можно приобрести в свободной продаже в аптеках Ташкента по низкой цене.

Заместитель главы Комитета фармации Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков сообщил, что об этом в ведомстве узнали еще в декабре 2018 года, после чего начали работу над получением информации, отправив письма в МИД РК, чтобы поставить в известность узбекскую сторону, а также в Генеральную прокуратуру, где сейчас идет проверка.

В Минздраве сообщили, что в прошлом году были организованы мониторинговые группы во всех регионах, где проводились опросы и проверки по факту получения препаратов, – охвачено более 50 организаций и около 8 тыс. пациентов.

– Выявлены 149 пациентов, которые на тот момент ответили, что не получили препараты. Мы отправили письмо в Генпрокуратуру. Проверка идет с августа прошлого года. Пока результата нет, – отметил Нурлыбек Асылбеков.

Всего же в 2018 году в рамках амбулаторного закупа выделено 11 млрд тенге на растворы и шприц-ручки и 4 млрд на таблетки инсулина.

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