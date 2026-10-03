Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия

За строкой Послания
Анвар Ахметов

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую транс­формацию», Правительством осуществляется комплекс мер по восстановлению Северного Арала и сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

фото с сайта Правительства РК

В частности, Президент поручил продолжить планомерные усилия по восстановлению Арала, а также разработать совместно со странами-партнерами межгосударственную программу по сохранению Каспия.

Решение озвученных задач сегодня связано с дальнейшими шагами, направленными на повышение уровня воды в водоемах, сохранение и восстановление био­разнообразия. Наряду с этим в республике продолжаются научные исследования флоры и фауны Каспия, реализуются мероприятия по борьбе с опустыниванием высохшего дна Аральского моря.

К настоящему времени объем воды в Северном Арале вырос до 23,4 млрд кубометров. Для сравнения: в 2022-м данный показатель составлял 18,9 млрд кубометров, в 2023-м – уже 21 млрд, еще через год – 22 млрд. С начала нынешнего года в море было направлено около 1,5 млрд кубометров воды.

Подобная динамика стала результатом системной работы, которую Казахстан проводит более 20 лет. За данное время площадь Северного Арала увеличилась более чем на треть (на 36%). Объем воды почти удвоился при двойном снижении степени ее минерализации. Это во многом способствовало восстановлению живых организмов и экосистемы водоема. Для поддержания достигнутых показателей Министерство водных ресурсов и ирригации ежегодно обеспечивает пропуск по руслу Сырдарьи не менее 2 млрд кубов воды.

Следующий этап восстановления Северного Арала разработан Правительством совмест­но со Всемирным банком. Он предус­матривает реконструкцию Кокаральской плотины с повышением уровня воды до 44 м по Балтийской системе. В результате за пять-шесть лет площадь водое­ма планируется увеличить до 3,9 тыс. кв. м, а объем воды – до 34 млрд кубометров.

Одновременно в Арало-Сырдарьинском бассейне Туркестанской и Кызылординской областей планируется осуществить более 160 проектов по модернизации и автоматизации ирригационных систем. Это позволит эффективнее использовать гидроресурсы и направлять сэкономленные объемы воды в Северный Арал.

Помимо мер по повышению уровня Северного Арала, Правительством продолжаются лесомелиоративные работы на осушенном дне моря. По поручению Главы государства площадь создаваемых здесь саксауловых насаждений должна быть доведена до 1–1,5 млн га. На сегодня на дне Аральского моря высеяно 3,4 тыс. тонн семян саксаула и галофитных растений, высажено 56,2 млн сеянцев саксаула. Общая площадь лесомелиоративных работ достигла 1,1 млн га.

Для научного сопровождения работ в регионе открыт филиал Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации. Одновременно формируется собственная база для выращивания посадочного материала: завершено строительство лесного питомника площадью 33 га и мощностью 3 млн сеянцев в год.

Кроме того, ведется создание лесного питомника непосредственно на осушенном дне Аральского моря. Выращивание сеянцев в местных аридных условиях позволит повысить их адаптацию, приживаемость и качество создаваемых лесных насаждений.

Каспийское море, расположенное на стыке Европы и Азии, считается крупнейшим в мире закрытым водоемом. Его площадь составляет около 390 тыс. кв. м, объем воды – около 76 тыс. кубических километров, протяженность береговой линии – 6,5 тыс. км.

В Каспий впадают 130 рек, обеспечивающих среднегодовой приток около 290 кубокилометров. Основной объем приходится на Волгу – до 80%, Урал – 3,5%. В числе других крупных рек – Кура, Сулак и Самур.

По Жайык-Каспийскому бассейну в 2025 году из реки Жайык (Урал) в Каспийское море поступило 6 кубических километров воды, из Кигача – 4,9 кубокиломет­ров. С начала нынешнего года совокупный приток из этих двух рек составил около 7,3 кубокилометров.

Казахстан последовательно продвигает совместные подходы к сохранению Каспия. В 2025 году на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем ШОС. Для развития этого направления республика осуществляет подготовку межгосударственной программы по сохранению Каспийского моря и созданию профильного научно-исследовательского института.

Также в стадии подготовки находится межгосударственная программа по сохранению водных ресурсов Каспия с участием прикаспийских государств.

Практические меры по развитию этого международного взаимодействия были обсуждены в Актау в рамках Диалога высокого уровня по Каспийскому морю с участием представителей госорганов, дипломатического корпуса, системы ООН, международных партнеров, ученых и экспертов. Основное внимание уделялось снижению уровня воды, сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением и морским мусором, совершенствованию мониторинга и обмена данными, а также привлечению международного финансирования.

В рамках диалога также был запущен проект «Повышение устойчивости в условиях снижения уровня Каспийского моря», осуществляемый при поддержке Правительства Японии. Он предусматривает применение научных данных и цифровых инструментов для оценки и минимизации последствий обмеления Каспия.

Совместно с ПРООН и международными партнерами продолжается формирование комплекса проектов по управлению морскими и прибрежными ресурсами, развитию циркулярной экономики, совершенствованию системы обращения с отходами и сокращению пластикового загрязнения. Отдельное направление работы, как уже было сказано выше, касается сохранения биоразнообразия, в том числе каспийского тюленя и мест его обитания.

По вопросам трансграничных вод Казахстан завершил формирование правовой базы со всеми сопредельными государствами. Созданы и действуют двусторонние комиссии, обеспечивающие устойчивое взаимодействие и координацию в сфере совместного использования водных ресурсов. Так, в прошлом году по итогам десятилетних переговоров подписано соглашение с Узбекистаном о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов.

Благодаря выстроенной водной дипломатии и согласованным режимам работы водохранилищ на Сырдарье в последние годы удалось обеспечить стабильный приток воды в Северное Аральское море, в том числе в маловодные периоды, сообщила пресс-служба Правительства.

#Правительство #Каспий #Арал #Послание Президента

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