Усилена защита прав и свобод

Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, стала третьей в истории независимого Казах­стана. Она сохраняет преемственность прежних, но одновременно содержит новые положения, связанные с современными общественными и правовыми реалиями.

Одной из характерных особенностей новой Конституции стало усиление принципа «Закон и Порядок». Он провозглашен в преамбуле, при этом обеспечение порядка наряду с верховенством закона отнесено к основополагающим нормам деятельности государства.

Требование соблюдения общест­венного порядка также отражено в положениях о деятельности общественных и религиозных объединений, свободе слова и распространения информации, праве на мирные собрания. При этом принцип «Закон и Порядок» неразрывно связан с защитой самого человека и его основных прав и свобод.

Так, впервые в новой Конституции право на жизнь определяется как неотъемлемое и неотчуждаемое право каждого человека. В Конституции 1993 года оно называлось естественным и неотъемлемым, а в Конституции 1995 года отдельного определения не содержалось.

Акцент на неотъемлемость и неотчуждаемость подчеркивает – право на жизнь у человека никто не может отнять или присвоить: ни близкие из сострадания к тяжелобольному человеку, ни государство за совершение особо тяжкого преступления. Эвтаназия в нашей стране зап­рещена, а смертная казнь как вид наказания была отменена в конце 2021 года. За особо тяжкие преступления уголовное законодательство предусматривает, в частности, пожизненное лишение свободы.

Еще одна важная новелла связана с семейно-брачными отношениями. Если в Конституции 1995 года не содержалось определение брака, то теперь в пунк­те 2 статьи 30 нового Основного закона закреплено, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствии с законом.

Данная формулировка имеет несколько важных правовых аспектов. Прежде всего речь идет о добровольности вступления в брак. Человек не может быть принужден к такому решению родственниками, близкими или под влиянием традиций. Это особенно актуально на фоне сохраняющихся фактов похищения девушек с целью вступления в брачные отношения.

В июле 2025 года в Уголовный кодекс была введена ответственность за принуждение к вступлению в брак. Данное преступление входит в число уголовных правонарушений против личности.

Важно то, что уголовный закон охраняет лиц, которых принуж­дают к браку, чаще всего – к замужеству. За сентябрь – декабрь 2025 года по данной статье зарегистрировано пять фактов, а за январь – июль 2026 года только по линии Министерства внутренних дел – уже 17. Все потерпевшие были женского пола, в том чис­ле и пять несовершеннолетних.

Не менее важно закрепленное Конституцией равноправие суп­ругов. Оно означает единство в правах и обязанностях и недопустимость ограничения прав одного из супругов в зависимос­ти от пола, возраста, наличия работы, состояния здоровья и других обстоятельств.

Правовые последствия имеет и требование государственной регистрации брака. Сегодня среди части населения распространены так называемые религиозные браки без официальной регистрации. Однако с точки зрения закона такие союзы браком не признаются. Соответственно, на них не распространяется полный комплекс предусмотренных для супругов правовых гарантий, связанных, например, с наследованием, алиментными обязательствами и правом собственности на совместно приоб­ретенное имущество.

С этим вопросом непосредственно связан и светский характер государства. Новая Конституция не ограничивается общей формулировкой о том, что Республика Казахстан – светское государство. В ней прямо закреплено отделение религии от государства, предусмотрена возможность ограничения деятельности религиозных организаций в установленных законом случаях. При этом система образования и воспитания в организациях образования определена как светская, за исключением духовных организаций образования.

Для многонационального и много­конфессионального Казах­стана эти положения имеют особое значение, в том числе с точки зрения противодействия религиозному радикализму и сохранения общественного согласия.

Новый Основной закон закрепил приоритет охраны прав человека в рамках правосудия. Например, положения, связанные с обратной силой закона, нашли свое отражение уже в его первом разделе, посвященном основам конституционного строя, тогда как в прежних конституциях подобные положения закреплялись в разделах, связанных либо с правосудием, либо с правами человека.

Теперь более четко обозначены и гарантии прав человека в сфере правосудия. В статье 19 закреп­лены принцип презумп­ции невиновности, право не давать показания против самого себя, супруга и близких родственников, право священнослужителей не свидетельствовать против лиц, доверившихся им на исповеди, а также запрет повторного привлечения к уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение. Эти гарантии существовали и ранее, однако в новой Конституции они получили более заметное место непосредственно в системе основных прав человека.

В пункте 3 статьи 18 Конституции впервые также закреплена обязанность разъяснять человеку основания ограничения его свободы и права непосредственно в момент задержания.

Таким образом, многие положения новой Конституции не возникли с нуля, а развивают и конкретизируют уже существовавшие правовые гарантии. При этом Основной закон учитывает современные вызовы.

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на важность и необходимость повышения правовой грамотности населения на всех уровнях системы образования и среди различных слоев общества. Это необходимо для эффективного использования и защиты закрепленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина.