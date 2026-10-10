Усиление контроля в ОСМС позволило направить дополнительные средства на медпомощь

После передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Минфина первоочередной задачей стало пресечение финансовых потерь и обеспечение целевого использования средств. Деньги, предназначенные для лечения граждан, должны доходить до медицинских организаций за обоснованную и фактически оказанную помощь.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам 9 месяцев проведенной работы,выявлены и перекрыты каналы утечки финансирования, предотвращены финансовые потери на 23,4 млрд тенге. В рамках возбужденных уголовных дел проводится возврат более чем 7,9 млрд тенге незаконно выплаченных средств поставщикам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

По данным ведомства, применение новых инструментов, включая антифрод на основе искусственного интеллекта, позволяет выявлять признаки нарушений до перечисления денег и предупреждать необоснованные выплаты.

Сохраненные и возвращенные средства направлены на оплату медицинской помощи. Для министерства принципиально, чтобы результат контроля выражался в конкретных изменениях в работе клиник и доступности лечения.

Первые изменения уже происходят и медорганизации ощутили приток финансирования. В частности, увеличиваются лимиты финансирования медицинских организаций,больницы получили возможность оплаты медуслуг по факту оказания медпомощи. Ведется поэтапный отход от ограничений объемов помощи в виде применения линейной шкалы к медицинским организациям.

Это расширяет возможности оказания плановой помощи населению и способствует снижению кредиторской задолженности больниц.

Фонд перешел от фиксации общей суммы долга к анализу причин его возникновения по каждой проблемной клинике. Всего по стране 68 медицинских организаций с просроченной кредиторской задолженностью. По каждой из них разработаны адресные планы финансового оздоровления с совместным участием местных исполнительных органов.

Таким образом, к концу 2026 года прогнозируется снижение просроченной кредиторской задолженности с 17 до 10 млрд тенгеза счет увеличения доходной части и корректировки объемов там, где подтверждена неудовлетворенная потребность.

По мере закрепления этих результатов пациенты должны почувствовать эффект в виде сокращения ожидания и более своевременного получения необходимого лечения.

В целом задачи первого этапа, поставленные Главой государства, выполнены. Усилен контроль за расходованием средств, пресечены выявленные утечки, высвобожденное финансирование направлено по назначению. Работа по предупреждению нарушений и возврату средств продолжается.

Следующий этап - изменение подходов к финансированию. Для этого предстоит последовательно внедрять страховые механизмы: оценивать ожидаемую потребность в лечении и стоимость обязательств, планировать покрытие этих обязательств, формировать резервы и применять способы оплаты, учитывающие сложность случая и результат лечения. Такой подход позволит точнее распределять имеющиеся ресурсы и обеспечивать финансовую устойчивость системы.

Организация и оплата помощи должны строиться вокруг пациента: от своевременной диагностики до лечения, реабилитации и последующего наблюдения. Финансирование должно обеспечивать прохождение этого пути, а механизмы оплаты - поддерживать преемственность между медицинскими организациями, своевременное лечение и предупреждение осложнений.

Как уточняется, задача Минфинана следующем этапе - закрепить эту связь между потребностью пациента, страховыми обязательствами и их финансовым обеспечением. Именно по доступности необходимой помощи и устойчивости ее финансирования будет оцениваться результат дальнейших изменений.