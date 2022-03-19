Центр социальной поддержки «TEN QOGAM» посетили депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова в рамках рабочей поездки в город Шымкент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открытый недавно Центр оказывает поддержку по социальным, информационно-консультационным, психологическим, правовым вопросам и в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями.

В ходе встречи с получателями помощи центра было отмечено, что защита прав и создание условий для граждан с инвалидностью – одна из важных целей проводимой в стране социальной политики. Кроме того, депутаты Сената обсудили с жителями мегаполиса специфику нынешнего Послания Главы государства, остановившись на инициативах, касающихся социального обеспечения и защиты. Кроме того, рассказали сенаторы и о результатах своей работы, в частности, принятом законе, касающемся усиления социальной защиты некоторых категорий граждан.

Обсудили сенаторы с земляками и вопросы низкой заработной платы социальных работников, обслуживающих людей с инвалидностью. Эта ситуация, к примеру, не позволяет развиваться и такой услуге как инватакси, из-за дефицита водителей. Участники встречи обратились к депутатам с просьбой оказать содействие в решении вопроса обеспечения достойной заработной платой социальных работников.

Проблемные вопросы инфраструктуры и логистики, с которыми ежедневно сталкиваются жители микрорайона «Асар-2», стали основными во время их встречи с сенаторами. Депутаты заверили жителей мегаполиса, что все поднятые проблемные вопросы будут держаться на контроле у сенаторов, и будут учтены в законотворческой деятельности парламентариев.