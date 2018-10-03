Усиление ветра до 22 м/с ожидается в 4 областях Казахстана

Согласно прогнозу погоды на 3 октября, в 4 областях Казахстана ожидается усиление ветра, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
"На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем сохраняется погода без осадков, лишь в западной и восточной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, местами с грозами. Ожидается туман, усиление ветра", – отмечают синоптики.
В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-23 м/с.
В Алматинской и Мангистауской областях местами гроза. В Алматинской области днем в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с.
В Туркестанской, Мангистауской, на большей части Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.