Усиление ветра прогнозируется в Казахстане

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 22-24 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в начале новой недели в Казахстане с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами.

При этом температурный фон будет комфортным для данного времени года, отметили синоптики.

По республике ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы.

В дневные часы температура воздуха на западе страны +25…+32°С, на северо-западе +20…+31°С, на севере, центральных регионах страны составит +18…+27°С, на востоке +13…+23°С, на юге и юго-востоке воздух прогреется до +25…+32°С.