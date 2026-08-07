Усилены рейды на водоемах

По словам начальника управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Армана Макенова, тревожная статистика подтверж­дает: большинство несчастных случаев происходит из-за несоблю­дения элементарных правил безопасности. Основные причины трагедий – купание в запрещенных местах, употреб­ление алкоголя и отсутствие контроля за детьми.

– Сейчас в связи с сильной жарой наблюдается массовый наплыв отдыхающих на водое­мы. Увеличено число профилактических рейдов, к которым привлечен весь личный состав спасательных подразделений. В целом мы с начала лета переведены на усиленный вариант несения службы, который продлится до конца сезона, – отметил Арман Макенов.

В текущем году за нарушения правил безопасности на водое­мах и правил эксплуатации маломерных судов (скутеров, гидроциклов и катеров) к административной ответственности привлечены 210 человек. Общая сумма назначенных им штрафов превысила 3,8 млн тенге.

Всего в Алматинской области насчитывается 125 разрешенных для купания мест. Из них семь являются коммунальными пляжами, остальные принадлежат частным зонам отдыха. Ежегодно летом наибольший поток турис­тов прибывает на Капшагайское водохранилище. В выходные чис­ло отдыхающих достигает 10 тыс. человек, резко возрастает нагрузка на спасателей.

Как сообщил сотрудник оперативно-спасательного отряда Конаева Жаркын Нурдаулетов, патрулирование акватории Капшагая начинается с пяти утра. В арсенале спасательной станции 30 плавательных средств и 45 комплектов водолазного оборудования. Нынче поступила новая спецтехника, что позволило повысить скорость реагирования на происшествия.

В общей сложности на берегу Капшагая расположено 140 объек­тов туриндустрии. Недавно специальная рабочая группа акимата Конаева выявила нарушения норм безопасности на 15 турбазах. В их числе – отсутствие предупреждающих знаков и стендов, камер видеонаблюдения, санузлов, спасательных вышек. Составлены акты проверок, материалы направлены в природо­охранную прокуратуру для принятия соответствующих мер.