​Усилены ряды арланов

15 июля в столице Казахстана пройдет финальный матч седьмого сезона Всемирной серии бокса между командами Astana Arlans и Cuba Domadores. Перед поединком с таким серьезным соперником и руководству казахстанской команды, и нашим болельщикам хотелось бы увидеть реальное усиление арланов в ряде весовых категорий. И мы уже называли эти проблемные места – 75 кг, 91 кг и свыше 91 кг.

И вот портал sports.kz со ссылкой на главного тренера нацио­нальной сборной Казахстана Мырзагали Айтжанова сообщил имена боксеров, которые будут включены на матч с кубинцами. Это Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Конкабаев (свыше 91 кг). Напомним, что сейчас Astana Arlans и Cuba Domadores являются двукратными чемпионами WSB. Но это только до 15 июля, до их очной встречи во Дворце спорта «Казахстан».